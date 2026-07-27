Silvana Robles denuncia un "cargamontón" en su contra y reafirma su postura antifujimorista

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora Silvana Robles denunció un presunto "cargamontón" en su contra y aseguró que siempre ha mantenido una postura antifujimorista. Ello, en medio de acusaciones de una presunta traición de su parte en la votación que eligió a la Mesa Directiva.

Suspendida e investigada

Silvana Robles fue suspendida de la bancada de Juntos por el Perú, que además abrió una investigación en su contra en medio de la controversia por la elección de la Mesa Directiva del Senado. La medida se produjo después de que la legisladora no mostrara su voto durante la sesión.

Al responder a los cuestionamientos, la senadora sostuvo que no fue la única parlamentaria que no exhibió su voto y señaló una presunta conspiración del fujimorismo para responsabilizarla por lo ocurrido. Asimismo, informó que solicitó a la Oficialía Mayor los registros fotográficos y de video de la elección para esclarecer los hechos.

"Personalmente, yo he solicitado a la Oficialía Mayor se me otorgue los registros fotográficos de videos que existen sobre esa elección en aras de la transparencia", declaró

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Rechaza las acusaciones

Silvana Robles aseguró que no fue la única senadora que no mostró su voto durante la elección de la Mesa Directiva y afirmó que existe un "cargamontón" en su contra. En esa línea, sostuvo que la han convertido en un "chivo expiatorio" para responsabilizarla por la controversia.

"Ustedes son hombres de prensa, muy bien pueden hacer su trabajo y verificar que no he sido la única que no ha mostrado su voto. Creo que esto se trata de un cargamontón que se me está haciendo; han hallado un chivo expiatorio y definitivamente recae en mí, mujer de izquierda", señaló

Asimismo, rechazó cualquier vínculo con el fujimorismo y recordó que durante su trayectoria política siempre ha mantenido una postura antifujimorista. Según indicó, sus constantes cuestionamientos a las prácticas de dicho grupo parlamentario demuestran que jamás podría llegar a transar con esa bancada.

"Siempre he mostrado mi perfil antifujimorista, siempre he denunciado las malas prácticas de este grupo parlamentario en cinco años de mi carrera política. Por tanto, creo que es la mejor prueba de que yo jamás podría transar con el fujimorismo", afirmó

De esta manera, Silvana Robles rechazó las acusaciones surgidas tras la elección de la Mesa Directiva del Senado y reiteró que no traicionó su postura política. Además, aseguró que la difusión de los registros fotográficos y de video de la votación permitirá esclarecer lo ocurrido en medio de la controversia.