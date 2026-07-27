Congreso dividido tras designaciones de los primeros ministros de Keiko Fujimori

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El anuncio de los tres primeros ministros del gabinete de Keiko Fujimori —Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo de Ministros, Elmer Cuba en Economía y Finanzas, y Carlos Espá en Relaciones Exteriores— generó inmediatas reacciones en el Congreso.

Las opiniones se dividieron entre quienes reconocen la legitimidad de las designaciones pero advierten que ejercerán control político, quienes rechazan la conformación por considerar que carece de perfiles técnicos, y quienes respaldan plenamente la decisión de la presidenta electa.

Aceptación con fiscalización

El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, sostuvo que la elección de Galarreta como premier es una decisión legítima que corresponde al Ejecutivo. Señaló que, si bien corresponde desearle éxitos al gobierno, el Congreso debe apoyar en temas como la lucha contra la anemia o la atención ante desastres naturales, pero también frenar iniciativas que no respondan a las demandas ciudadanas.

"Esa postura es legítima y corresponde al gobierno. Todo para el Perú hay que desearlo de buena fe, pero en algunas cosas hay que apoyar y en otras hay que frenar", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El senador Alfonso López Chau se pronunció sobre la designación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori. Señaló que se trata de una decisión legítima que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo en... pic.twitter.com/g1HYZso0ne — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

En la misma línea, el diputado Ernesto Zunini advirtió que la bancada ejercerá una labor de fiscalización. Subrayó que la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño son prioridades urgentes que requieren respuestas concretas, y cuestionó que se intente resolver la inseguridad únicamente con medidas punitivas sin una reforma integral de la Policía Nacional.

"Empezaremos a fiscalizar y a exponer públicamente lo que pensamos al país. Aquí, hasta el momento, hay varias prioridades", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El diputado Ernesto Zunini se pronunció tras el anuncio de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y aseguró que ejercerán una labor de fiscalización desde el Congreso.



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Críticas y desconfianza

Desde la oposición, la senadora Mirtha Vásquez cuestionó la conformación inicial del gabinete. Señaló que no se trata de un equipo de "ancha base" y que los perfiles técnicos son escasos.

En particular, criticó la designación de Carlos Espá en Cancillería, asegurando que no cuenta con trayectoria ministerial en relaciones exteriores y que su nombramiento responde más a afinidad política que a experiencia diplomática, ello pese a que el comunicador cuenta con experiencia de 15 años en la Dirección de Comunicaciones en la embajada de EE.UU. en Perú.

"Bueno, en realidad [el gabinete] de ancha base no es. No vemos ninguna multiparidad, solamente vemos a gente que ha sido aliados de Fuerza Popular, incluso en la campaña electoral. Perfiles técnicos no veo tampoco", expresó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Mirtha Vásquez cuestionó la conformación del futuro gabinete encabezado por Luis Galarreta y afirmó que no representa un gabinete de ancha base. La senadora sostuvo que, hasta el momento, solo observa la incorporación de aliados políticos en el próximo... pic.twitter.com/s9UCsL6LQr — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

Respaldo pleno

En contraste, el senador Fernando Rospigliosi respaldó la designación de Galarreta y defendió la amplitud del gabinete. Aseguró que no se trata de un equipo exclusivamente de Fuerza Popular, destacando la trayectoria de Elmer Cuba como economista independiente y la participación de Carlos Espá, quien incluso compitió electoralmente contra Fujimori.

"Pueden decir lo que quieran pero las primeras nominaciones muestran que no se está haciendo un gabinete de Fuerza Popular, sino uno amplio", sostuvo.

Rospigliosi agregó que lo importante es contar con personas competentes y capaces, más allá de su filiación política, y que los nombramientos iniciales cumplen con ese criterio.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El senador Fernando Rospigliosi respaldó la designación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y afirmó que el nuevo gabinete no estará conformado únicamente por integrantes de Fuerza Popular.



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Las reacciones en el Congreso tras el anuncio de los primeros ministros de Keiko Fujimori reflejan un escenario polarizado: aceptación con vigilancia, rechazo por falta de perfiles técnicos y respaldo pleno desde sectores afines. El gabinete arranca con un reto doble: demostrar capacidad de gestión y generar confianza en un Parlamento que ya anticipa un intenso debate político.