María Pía Copello anuncia nuevo canal de YouTube tras cierre de +QTV: Estreno llegará con grandes figuras

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego del cierre de +QTV, María Pía Copello anunció una nueva etapa para su proyecto digital con el lanzamiento de Q+, canal de YouTube que llegará con una renovada propuesta de entretenimiento. El estreno está previsto para agosto y mantendrá a conocidas figuras vinculadas al espacio anterior.

María Pía cambia +QTV por Q+

El proyecto digital de María Pía Copello tendrá una nueva identidad después del cierre de +QTV. La conductora anunció el lanzamiento de Q+, una propuesta que continuará en YouTube y cuyo estreno está programado para el lunes 3 de agosto de 2026.

La nueva plataforma mantendrá la presencia de algunos personajes conocidos por el público que acompañaron la etapa anterior. Entre los nombres mencionados figuran Ethel Pozo, Mario Hart, Samuel Suárez, Israel Dreyfus y el Flaco Granda, quienes continuarán vinculados a los contenidos del proyecto digital.

La nueva propuesta busca presentar una etapa diferente para el proyecto de María Pía Copello. El anuncio se produce después de que la conductora comunicara el cierre de +QTV, canal que había desarrollado distintos formatos y programas de entretenimiento durante los últimos meses.

"Queremos ser más cercanos, más reales, más empáticos", anunció.

Nuevo proyecto llegará en agosto

La transformación de +QTV en Q+ marca un nuevo momento para el proyecto digital de María Pía Copello. La nueva propuesta conservará parte de su equipo y de las figuras que participaron anteriormente, aunque tendrá una identidad renovada y una programación que será presentada progresivamente.

El cambio ocurre luego de una etapa marcada por modificaciones dentro del canal de streaming. Antes del cierre de +QTV, algunos programas dejaron de emitirse y también se registraron cambios en el equipo relacionado con la producción de los contenidos digitales.

Con el estreno de Q+, María Pía Copello continuará desarrollando contenido de entretenimiento a través de YouTube, plataforma donde se presentará oficialmente esta nueva etapa. La fecha anunciada para el lanzamiento es el 3 de agosto, por lo que el público podrá conocer entonces la propuesta completa del renovado canal.

La nueva etapa también permitirá conocer qué formatos continuarán y cuáles serán reemplazados dentro de la programación. Por ahora, los nombres confirmados corresponden a figuras que ya estuvieron relacionadas con +QTV, mientras se espera información sobre los nuevos contenidos que tendrá Q+.

De esta manera, María Pía Copello deja atrás la marca +QTV y presenta Q+ como su nuevo canal de YouTube, con un estreno previsto para agosto y la participación de reconocidas figuras del entretenimiento peruano. El proyecto mantiene su presencia digital y apuesta por una nueva identidad.