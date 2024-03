Víctor Torres: José Cueto pide salida del ministro del Interior tras pérdida del cuaderno de ocurrencias de Dina Boluarte

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, pidió la salida del ministro del Interior, Víctor Torres, tras la pérdida del cuaderno de ocurrencias de la casa de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En declaraciones a Exitosa, el parlamentario criticó el sistema de seguridad de la mandataria y mostró su preocupación por el trabajo de contrainteligencia al no poder encontrar al responsable de dicha pérdida.

"Es un tema que el sistema de seguridad de Estado no debería dejarlo pasar. Es es preocupante que no haya un buen sistema de contrainteligencia que inmediatamente haya podido detectar, si es que no lo han hecho ya, quién ha sido responsable de esto. Si le sumas lo del hijo, la jalada de pelo y todo, como que el sistema de seguridad personal de la señora Boluarte está fallando", declaró.