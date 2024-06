Waldemar Cerrón niega acusaciones en su contra y asegura no tener un Rolex: "Es un 'Trolex'"

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón se refirió a la investigación que señala que ostentaría un reloj Rolex.

De una manera bastante jocosa, el hermano del prófugo exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo no tener ningún tipo de reloj de alta gama.

El representante nacional explicó que, en lugar de tener un reloj similar a los que son materia de investigación de Fiscalía contra Dina Boluarte, él no tiene un Rolex, sino un 'Trolex'

"Es un Trolex, para la prensa, justamente lo estoy poniendo en subasta. El precio va a ser 300 soles. (¿Dónde lo ha comprado?) En Las Malvinas, ustedes también compraron. Ya no lo usaba, me hicieron recordar que lo tenía. No tengo ningún reloj de alta gama", señaló Waldemar Cerrón.

Del mismo modo, enseñó el artefacto para ver el tiempo y dijo que no tuvo un alto precio como se presume.

Según una investigación periodística, el legislador poseía un reloj de lujo valorizado en casi 18 mil soles. Además de otros que sobrepasarían los 300 soles mencionados en su pronunciamiento.

Entre ellos, habría lucido un reloj marca Fossil FS4774, de acero inoxidable valorizado den mil 199 soles. Otro reloj Victorinox 241900, valorado en 2mil 590 soles y otro de modelo Cosmograh Daytona Oyster, el que sería el más valioso con 17 mil 850 soles.

En un momento, el legislador Waldemar Cerrón, defendió las normativas impuestas por el Pleno del Congreso. Sobre ese mismo punto, criticó el comunicado enviado de la Fiscalía.

"Me parece que el Ministerio Público se ha acostumbrado a vivir de la persecución a los políticos. Personas inofensivas que han hecho su labor. Gobernadores, alcaldes, está lleno de prisión preventiva. Y no hay del Tren de Aragua, no hay narcotraficantes, no hay sicarios", alegó.