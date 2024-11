Waldemar Cerrón niega que su PRÓFUGO hermano haya usado el 'cofre': No estuvo, se acabó todo ese show

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, negó tajantemente que su hermano haya empleado el 'cofre' presidencial. El parlamentario aseguró que estas acusaciones son parte de un show mediático "que quieren hacer para desviar la información".

El segundo vicepresidente del Congreso cuestionó el tiempo que han tardado las autoridades en dar con las supuestas pruebas del uso del cofre por parte del líder de Perú Libre. "A mi parece que aquí se está demorando apropósito", mencionó.

"El caso está judicializado. Ya han tenido tiempo suficiente para demostrar si estuvo o no estuvo. (...) No estuvo en el cofre, se acabó todo ese show mediático que quieren desviar la información. ¿Tanto tiempo para investigar si alguien estuvo o no estuvo?" manifestó.