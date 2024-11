María Agüero se encuentra en el extranjero mientras allanan sus propiedades, según Waldemar Cerrón

El congresista Waldemar Cerrón informó que María Agüero se encuentra en el extranjero; por lo que, no ha estado presente durante las diligencias de allanamiento ejecutadas por la Fiscalía de la Nación.

Según precisó, el tema de la parlamentaria de Perú Libre queda en manos del Ministerio Público, quien se encargará de emitir un informe "a nivel nacional" argumentando porqué están desarrollando este "tipo de actividades".

Las declaraciones se dan luego de que representantes del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un allanamiento a la casa y el despacho de la congresista de Perú Libre, María Agüero. La Fiscalía de la Nación informó que ejecuta la diligencia de allanamiento del domicilio de la parlamentaria en el distrito de Breña, en conjunto con el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Asimismo, también se pronunció sobre la investigación contra Kelly Portalatino por haber contratado a la hija de la nana de sus hijos. El congresista señaló que es Recursos Humanos el área que se encarga de contratar al personal del Congreso. Por ello, indicó que debería de esta la que se encargue de determinar que si su contrato es lícito o no.

En otro momento, el congresista de Perú Libre negó contundentemente que su hermano Vladimir Cerrón haya empleado el 'cofre'. El parlamentario aseguró que estas acusaciones son parte de un show mediático "que quieren desviar la información".

El segundo vicepresidente del Congreso cuestionó el tiempo que han tardado las autoridades en dar con las supuestas pruebas del uso del cofre por parte del líder de Perú Libre. "A mi parece que aquí se está demorando apropósito", mencionó.

"El caso está judicializado. Ya han tenido tiempo suficiente para demostrar si estuvo o no estuvo. (...) No estuvo en el cofre, se acabó todo ese show mediático que quieren desviar la información. ¿Tanto tiempo para investigar si alguien estuvo o no estuvo?" manifestó.