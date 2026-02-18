Martín Palacios, imitador de José Jerí, es troleado en redes tras censura: "Te quedaste sin chamba, tienes que desalojar la pista"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Después de consumarse la destitución oficial de José Jerí, a manos del Congreso de la República, los usuarios de las redes sociales causaron furor tras poner nuevamente en el ojo mediático a Martín Palacios, el imitador del ahora exmandatario.

Trolean a imitador de José Jerí tras destitución

Resulta que han aprovechado la coyuntura política que atraviesa nuestro país para generar un ambiente de humor en su cuenta oficial de TikTok en la que los miles de cibernautas que lo siguen han realizado una ola de comentarios de toda índole.

Sin embargo, lo que más resaltó fue la preocupación que evidenciaron por el futuro del creador de contenidos debido a que consideran que su etapa dedicada a personificar a Jerí Oré también llegó a su fin tras decidirse que ya no será nunca más presidente del Perú.

Como se recuerda, el joven influencer captó la atención en el ciberespacio por su parecida apariencia física con el exjefe de Estado hecho que lo llevó a hacerse popular llegando inclusive a ser invitado en programas de la televisión y en canales streaming de YouTube, es decir, aprovechó su momento de fama.

En tal sentido, una gran cantidad de sus seguidores lo trolearon porque piensan que ya se quedó sin trabajo en medio de esta situación que vive el país con la censura de un nuevo gobernante.

"Ahora tendrás que descargar Computrabajo", "Cambia de nombre a ex presi", "Te quedaste sin chamba", "Se resiste a vender chocotejas", "Tengo una chambita si te interesa", "Ahora tienes que desalojar la pista", "Se le acabó la chamba", "De nuevo a los lives", "Se le acabó el negocio", "Ojalá haya ahorrado", "Al menos facturaste bien", fueron algunos comentarios.

Comentarios de los cibernautas a Martín Palacios

Causó polémica tras evitar personificar caso 'Chifagate'

Una de las razones por las que se llevó a cabo la censura contra José Jerí fueron sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang en las inmediaciones de un chifa en el distrito de San Borja.

Tras esto los usuraios de las redes sociales le solicitaban constantemente que realice una parodia de esta situación que se enmarca en el denominado caso 'Chifagate', pero lejos de realizar dicho pedido, Martín Palacios se tomó unos minutos en una transmisión en vivo para aclarar que si bien considera que el rating es importante, en dicho oportunidad se negó a realizar lo que generó una ola de críticas.

Es así como el imitador de José Jerí, Martín Palacios, fue troleado en redes sociales por los cibernautas tras la destitución del ahora expresidente asegurando que el joven se quedó sin trabajo.