PNP desarticuló banda 'Los Rápidos del Sur': Dos policías quedaron heridos tras chocar durante persecución

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) quedaron heridos luego que perseguir a un sujeto acusado del delito de robo. Según se conoció, la intervención se realizó en la zona sur de la capital y los detenidos realizarían parte de la banda criminal denominada 'Los Rápidos del Sur'.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, el crnl. PNP Juan Carlos Samaniego Miranda, jefe de División de Investigación contra Bandas Criminales - Lima Sur, brindó más detalles sobre lo ocurrido. Además, indicó que los policías heridos, se encuentran estables.

En tal sentido, se conoció que todo inició cuando los agentes policiales, que venían siguiendo a una banda criminal dedicada al robo, intervinieron a un grupo de varones. Al ver ello, uno de los sujetos entró en pánico y huyó abordo de un vehículo menor.

Al observar esto, dos de los policías tomaron sus respectivas motos lineales y emprendieron la persecución de los sujetos; sin embargo, debido a la velocidad en la que iban y la situación de querer capturar al sujeto, chocaron, por lo que quedaron heridos. A raíz de ello, fueron trasladados hacia el Hospital Central de la Policía Nacional, en donde fueron atendidos. Cabe mencionar que, de acuerdo al coronel Samaniego, ambos efectivos se encuentran fuera de peligro.

Policías heridos están estables

En otro momento, el coronel PNP indicó que el seguimiento hacia dicha banda criminal, se llevó a cabo debido a un arduo trabajo de inteligencia de la Brigada Sur, en coordinación con el equipo de la Central Operativa de Investigación Policial - DIRINCRI. Los sujetos detenidos operaban en distintas zonas del sur de la capital y, según información policial, sus víctimas eran principalmente féminas.

"Lo veníamos trabajando hasta que se dio la oportunidad, se acopló suficientes elementos para poder hacer la intervención. Es un clan familiar, se dedicaban al raqueteo en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, con motokar a horas de la noche, se desplazaban por diversas zonas, buscaban a sus víctimas, principalmente mujeres y las asaltaban y daban a la fuga", dijo a nuestro medio de comunicación, este miércoles 18 de febrero.

En conclusión, los efectivos policiales que resultaron heridos tras una persecución a delincuentes, se encuentran estables. La PNP desarticuló una banda criminal dedicada al robo en distintos distritos del sur de la ciudad. Se trataba de un clan familiar.