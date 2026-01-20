RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Postura tajante

Gobernador de Lambayeque critica a José Jerí ante falta de medidas de prevención de lluvias: "Si no puede, váyase"

Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, cuestionó la exclusión de distritos de la emergencia por lluvias y exigió la dimisión de José Jerí en medio de reuniones con un empresario chino.

Gobernador de Lambayeque critica tajantemente al presidente José Jerí
Gobernador de Lambayeque critica tajantemente al presidente José Jerí (Foto: Composición Exitosa)

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/01/2026

La región Lambayeque atraviesa un momento crítico debido al temporal de lluvias intensas por tal razón el gobernador regional Jorge Pérez se dirigió tajantemente al presidente de la República, José Jerí, debido a la falta de medidas de prevención y por excluir a 24 distritos de esta región norteña en la declaratoria de emergencia por lluvias.

Gobernador regional de Lambayeque arremete contra presidente Jerí

El lunes, 19 de enero, se desarrolló una reunión multisectorial en la que la máxima autoridad regional de Lambayeque exhortó al Poder Ejecutivo a que tome medidas inmediatas ante el escenario de emergencia por precipitaciones que afronta esta parte del territorio nacional. 

Además, mencionó al jefe de Estado de transición y resaltó que si este no se encuentra en la capacidad de afrontar las necesidades del país debería presentar su dimisión. Asimismo, lo criticó por sostener encuentros extraoficiales.

"No vamos a permitir que el presidente de la República esté en sus situaciones personales y deje de lado a la región Lambayeque. Las visitas familiares, amicales, deben estar en segundo plano, en primer plano tiene que estar la región y si no puede váyase señor. No puede estar en este Estado peruano, el país necesita gente responsable", aseveró.

"El Ejecutivo ha abandonado a la región Lambayeque"

En otro momento, sostuvo que los puentes Bailey y Hércules pueden verse afectados por este fuerte temporal de lluvias hasta tal punto de que cabe la posibilidad de que se "destruyan" perjudicando a una vía que conecta todo el norte del Perú.

"Eso está en emergencia en estos momentos, Tumbes, Piura, todo el nororiente, Amazonas, Condorcanqui, en este momento está en grave riesgo de colapsar sus vías principales y prácticamente tendremos incomunicados muchos meses y la pregunta es quién se va a ser responsable", enfatizó.

En tal sentido, señaló que dichos proyectos cuentan con expediente técnico y que ya iniciaron obras estando en un 25, 30 y 40%. Además, cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas "ha bloqueado, ha dejado sin financiamiento los proyectos que están arraigados" en la región. 

"El Ejecutivo ha abandonado a la región Lambayeque y yo como máxima autoridad del Gobierno Regional de Lambayeque hago un público llamado a todas las autoridades fiscalizadoras tutelares de derecho a que asuman una responsabilidad respecto a defender la vida y la salud de todos los pobladores lambayecanos", puntualizó.

Con total firmeza, el gobernador regional de Lambayeque criticó a José Jerí ante la falta de medidas de prevención por lluvias que afectan la región y sostuvo que debe dejar el cargo de presidente.

