Ruth Luque sobre candidatos a la Presidencia: "Probablemente cierren con María del Carmen Alva"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, precisó que probablemente las bancadas parlamentarias "cierren" con la lista 2 que propone a María del Carmen Alva como presidenta encargada de la República.

La congresista indicó que su bancada no votará por quien represente "el deterioro" de la clase política y las consecuencias que hoy arrastra al país.

Elección de Alva

La postura de Luque y el Bloque Democrático precisa que el poder lo tienen las bancadas mayoritarias del Congreso. Ello, porque la bancada de la que forma parte se opuso a la llegada de José Jerí al cargo entre otras medidas adoptadas por las principales fuerzas políticas.

Por ello, ante la censura de Jerí, la decisión de la bancada sería "no votar por alguien que represente el pacto del cual son parte del grave deterioro político", indicó.

Ahora, respecto al candidato presentado por su bancada, Edgard Reymundo Mercado, precisó que se ha mantenido comunicación con la bancada socialista, Juntos por el Perú, Acción Popular y Podemos Perú. "Hemos hablado con los voceros que estaban hoy en el Pleno", precisó.

Sin embargo, Luque espera que la elección del nuevo presidente del Perú sea una decisión que "sopese el escenario" que actualmente rige en el Congreso de la República.

"Lo más probable es que probablemente cierren con la señora Maricarmen Alva que además es quien, del alguna manera, ha representado los intereses entre el primer año y además se ha caracterizado por un conjunto de discursos, en mi opinión, de desprecio hacia la ciudadanía", precisó.

Bancadas que sostuvieron a Jerí terminaron por sacarlo

Luque reitera que las bancadas que intentaron sostener a Dina Boluarte son las mismas que buscaron la continuidad de José Jerí hasta el 28 de julio del 2026.

La congresista indicó que antes de la llegada de Jerí se necesitaba "privilegiar una organización adecuada del Estado", sin embargo, la mayoría congresal optó con la figura del congresista de Somos Perú.

"Hemos terminado en una situación en la cual las bancadas que han sostenido a Jerí han terminado hoy votando por la censura porque no tenían otro camino porque el señor ha terminado siendo indefendible ante la opinión pública por los escándalos que han salido", precisó.

Precisó que el actual vacío de poder es consecuencia de la falta de interés de las bancadas mayoritarias, principalmente de la mayoría fujimorista. "Al fujimorismo no le interesa", indicó.