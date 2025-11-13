Abogado de Betssy Chávez renuncia en juicio oral denunciando persecución política: "Es una condena anunciada"

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En plena audiencia. El abogado Raúl Noblecilla anunció este jueves 13 de noviembre su renuncia a la defensa de la ex primera ministra Betssy Chávez durante el juicio oral que enfrenta por el presunto delito de rebelión, vinculado al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.

"Es una perseguida política"

Noblecilla denunció que el juicio, que calificó como "arbitrario", no cumple con "los mínimos estándares" de una democracia. Además, criticó que el proceso judicial esté liderado por jueces provisionales.

"He hecho uso de mi derecho para renunciar a la defensa de la perseguida política Betssy Betsabé Chávez Chino (...). Estas son las razones que quiero poner frente a ustedes y a la comunidad internacional, porque este juicio es una condena anunciada", declaró ante el tribunal.

Según el defensor, la decisión de su renuncia responde, entre otros motivos, a la "imposibilidad" de comunicarse con Chávez de debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, país donde se encuentra asilada.

"Dictadura pretendía eliminarla"

En reiteradas ocasiones, el letrado destacó dos factores: la "persecución política" de la que Chávez, según señala, sería víctima, y la provisionalidad de los jueces a cargo.

Noblecilla Olaechea afirmó que la exfuncionaria "ya no puede ser alcanzada" por dicha persecusión debido a que es una asilada política, protección a la que recurrió y que está "reconocida universalmente no solo por la Convención de Caracas, sino por Ginebra y otros convenios".

"Ella ya está fuera del alcance gracias a la libertad y soberanía de México. Está fuera del alcance nefasto de una dictadura que la pretendía no solamente volver a secuestrar, sino eliminar", manifestó.

Además, refiriéndose a sus razones personales, sostuvo que se le hacía "muy pesado tener que soportar este juicio".

El abogado también se pronunció en su cuenta de X, donde reiteró la "persecución implacable" de la que es víctima Betssy Chávez, pero que también es "símbolo de resistencia y dignidad".

"No puedo convalidar un proceso arbitrario, plagado de presiones y conducido por jueces provisionales. Yo seguiré en la lucha, coherente con mis principios"

Por su parte, Raúl Noblecilla también aprovechó para salir en defensa del expresidente Pedro Castillo, asegurando que será liberado "muy pronto" y que, a raíz de ello, "el Perú volverá a la democracia".

La expremier Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México, se ha quedado sin defensa legal de cara al juicio que afronta por el presunto delito de rebelión. En las próximas horas, el Estado deberá asignarle un abogado.