"Nicolás Maduro está SENTENCIADO DE POR VIDA en Estados Unidos", señala Rodríguez Mackay

El excanciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, analizó la situación de Nicolás Maduro, quien desde anoche permanece en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, tras su captura en Caracas, junto a su esposa, Cilia Flores, a manos de las fuerzas armadas estadounidenses.

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", el también internacionalista avaló el operativo militar encargado por Donald Trump; no obstante, consideró que una acción similar no puede volver a repetirse en ninguna parte de Latinoamérica, posición que deberían adoptar en conjunto las cancillerías de la región, consideró.

El resto de su vida estaría en prisión

Frente al futuro del líder chavista, el exministro de Relaciones Exteriores recordó la celeridad de la justicia norteamericana, y que tras las pruebas imputadas en su contra desde el 2020, así como a su vínculo familiar y político, ve prácticamente imposible que pueda recuperar su libertad.

"Nicolás Maduro está sentenciado de por vida en Estados Unidos, el sistema jurídico no es como el nuestro, romano-germánico, plazos, expedientes. No, allá es muy pragmático, sumarísimo, y mecerá una sanción que puede traducirse en cadena perpetua o pueden darle 120, 130 años, porque así funciona el sistema", mencionó a Exitosa.

A la no presencia de Maduro Moros en su país, el excanciller peruano envió un mensaje al opositor Edmundo González, a quien le "recomendó" regresar a Venezuela para asumir funciones como presidente legítimo, al considerarlo ganador de los comicios desarrollados el 28 de julio del 2024.

Cargos que afrontará Nicolás Maduro

Un juez de Nueva York hizo pública las imputaciones a Nicolás Maduro y su entorno más cercano. En 2020, no solamente fue acusado de liderar la organización 'El Cártel de los Soles', una red que se dedicó a distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos en los últimos años.

Entre los investigados están, por ejemplo, su esposa Celia Flores, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez, Ernesto Guerrero Flores, y el hijo del mandatario venezolano, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. A continuación, los cargos que afrontará de momento la pareja presidencial venezolana:

Liderar el 'Cartel de los Soles', una organización criminal integrada por altos mandos del Estado venezolano. Narcoterrorismo, por asociarse con grupos armados para financiarse mediante el tráfico de drogas. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos durante más de dos décadas. Utilizar instituciones estatales, fuerzas de seguridad y militares para facilitar el envío de droga. Proveer refugio y apoyo logístico a organizaciones narcoterroristas. Uso y posesión de armas automáticas y artefactos destructivos vinculados al narcotráfico. Emplear la droga como un "arma" para dañar a Estados Unidos, según la acusación. Beneficiarse económicamente junto a su familia y su entorno político del tráfico de cocaína.

De esta manera, para el excanciller, el futuro de Nicolás Maduro es estar tras las rejas por el resto de su vida, en un juicio que no tardará pronto en empezar.