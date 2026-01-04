Presidente José Jerí conversó con José Antonio Kast sobre situación en Venezuela: Coinciden en transición democrática

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A tres días de su llegada a nuestro país, el presidente José Jerí Oré sostuvo esta tarde una nueva comunicación telefónica con el electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas armadas estadounidenses.

Como se recuerda, el derechista chileno arribará este miércoles 7 de enero al Perú, como parte de su gira latinoamericana previa a asumir el cargo, acto previsto a celebrarse el próximo 11 de marzo.

(Noticia en desarrollo...)