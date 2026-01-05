RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
De no creer

Nicolás Maduro: Exdictador podría afrontar pena de muerte si es declarado culpable por narcotráfico

Tras comparecer por primera vez ante la justicia de Estados Unidos, se conoció las posibles condenas que podría afrontar Nicolás Maduro. Una de ellas sería la pena capital, según el New York Post.

Nicolás Maduro afrontaría pena de muerte en Venezuela. (Composición: Exitosa)

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/01/2026

Luego de la incursión militar en su residencia en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron llevados hasta Estados Unidos para ser procesados. Precisamente, el dictador compareció ante la justicia por primera vez este lunes 5 de enero cuando fue llevado al tribunal federal de Nueva York.

Afrontaría la pena de muerte

Como se recuerda, el exlíder chavista ha sido acusado por el mismo Donald Trump de narcotráfico y presuntamente ser el máximo líder del Cartel de Los Soles. En esa misma línea, el New York Post ha señalado que el exmandatario chavista podría ser sentencia a pena de muerte si es declarado culpable por este delito.

Dicho medio citó a la legislación federal estadounidense señalando que un procesado que sea declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas como parte de una empresa criminal continua podría recibir la pena de muerte.

Es importante precisar que la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, señaló el pasado sábado 3 de enero que Nicolás Maduro no solo responderá ante la justicia por el delito de narcotráfico, sino también por Conspiración narcoterrorista, Conspiración para importar cocaína, Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos y en apoyo de actividades criminales calificadas como terroristas por Washington.

Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos

Nicolás Maduro fue trasladado al tribunal de Nueva York

Sobre las primeras horas de este lunes 5 de enero, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados hacia un tribunal de Nueva York para responder ante la justicia estadounidense por primera vez.

El exmandatario se dejó ver fuertemente resguardado acompañado por agentes de la policía y de la DEA quienes cubrían cada paso que daban. La comitiva caminó varios metros hasta subir a un helicóptero que los trasladaría.

Luego de solo unos minutos, Maduro y su esposa bajaron de la nava y volvieron a subir a una camioneta negra que concluyó el traslado. Según se conoció, el dictador negó todos y cada uno de los cargos impuestos en lo que fue el inicio de su proceso legal.

En resumen, Nicolás Maduro podría ser sentenciado a pena de muerte si es declarado culpable por el delito de narcotráfico. De acuerdo a la legislación federal estadounidense, el exjefe de Estado contaría con importantes chances de afrontar la pena capital en territorio norteamericano.

