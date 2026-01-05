RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Así va la inscripción

Elecciones 2026: 32 fórmulas presidenciales son inscritas por el JEE tras superar periodo de tachas

El Jurado Electoral Especial ha inscrito oficialmente a 32 fórmulas presidenciales tras superar el periodo de tachas. Hasta el momento 2 se encuentran en el proceso de admisión a trámite y 1 con tachas fundadas.

JEE inscribe oficialmente 32 fórmulas presidenciales
JEE inscribe oficialmente 32 fórmulas presidenciales (JEE)

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha formalizado la inscripción de 32 fórmulas presidenciales que participarán de las Elecciones Generales 2026, ello tras superar el periodo de tachas. 

Estado de fórmulas presidenciales

Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son dos las organizaciones políticas cuyas planchas se encuentran admitidas a trámite tras haber absuelto observaciones y haber superado tachas en su contra. 

Inscritas

  1. Fuerza Popular
  2. Alianza para el Progreso
  3. Partido del Buen Gobierno
  4. Un camino diferente
  5. Partido Patriótico del Perú
  6. Ahora Nación
  7. Podemos Perú
  8. Juntos por el Perú
  9. Perú Moderno
  10. Partido Frente de la Esperanza
  11. Partido Demócrata Unido Perú
  12. Progresemos
  13. Partido Morado
  14. Fe en el Perú
  15. Partido Demócrata Verde
  16. Unidad Nacional
  17. Partido SíCreo
  18. Libertad Popular
  19. Salvemos al Perú
  20. Partido Aprista Peruano
  21. Fuerza y Libertad
  22. Partido Democrático Somos Perú
  23. Partido Político Nacional Perú Libre
  24. Partido Político PRIN
  25. Alianza electoral Venceremos
  26. Partido País para todos
  27. Partido Político Perú Acción
  28. Partido Político Integridad Democrática
  29. Partido Cívico Obras
  30. Partido Político Cooperación Popular
  31. Partido Democrático Federal
  32. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú

Admitidas a trámite

  1. Avanza País
  2. Renovación Popular

Tachas fundadas

  1. Perú Primero

Según el cronograma electoral, el 13 de marzo del 2026 es la fecha máxima para que el JEE resuelva tachas mediante una apelación y excluir fórmulas. Superada la etapa, las listas son formalmente inscritas y habilitadas para continuar en el proceso electoral. 

Plancha presidencial de Perú Primero improcedente

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Perú Primero, liderada por Mario Vizcarra. Ello, tras declarar fundadas tres tachas que solicitaban la exclusión de Vizcarra de las Elecciones Generales del 2026 por contar con una sentencia por peculado, aunque se encuentra rehabilitado. 

El JEE decidió acumular las tachas presentadas por Jean Pier Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar y Edwin Roberto Huamani Pérez, pues los argumentos de las tres solicitados eran similares: El ahora excandidato presidencial cuenta con una sentencia por el delito doloso de peculado, catalogado como un delito de corrupción.

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente solicitud de inscripción de fórmula presidencial de Perú Primero
Lee también

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente solicitud de inscripción de fórmula presidencial de Perú Primero

Es por ello que el JEE decidió "declarar fundadas las tachas presentada contra" Mario Vizcarra, candidato a la presidencia por Perú Primero. Cabe señalar que la decisión de esta entidad se ha dado en primera instancia, por lo que la organización podrá apelar ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, de reconfirmar la decisión Mario Vizcarra y Perú Primero estará fueran de carrera presidencial.

JEE rechaza inscripción de la fórmula presidencial de Primero la Gente por ser extemporánea
Lee también

JEE rechaza inscripción de la fórmula presidencial de Primero la Gente por ser extemporánea

Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible su candidatura al Senado por condena de peculado
Lee también

Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible su candidatura al Senado por condena de peculado

Temas relacionados Elecciones Generales 2026 Fórmula presidencial JEE JNE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA