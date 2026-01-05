Elecciones 2026: 32 fórmulas presidenciales son inscritas por el JEE tras superar periodo de tachas

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha formalizado la inscripción de 32 fórmulas presidenciales que participarán de las Elecciones Generales 2026, ello tras superar el periodo de tachas.

Estado de fórmulas presidenciales

Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son dos las organizaciones políticas cuyas planchas se encuentran admitidas a trámite tras haber absuelto observaciones y haber superado tachas en su contra.

Inscritas

Fuerza Popular Alianza para el Progreso Partido del Buen Gobierno Un camino diferente Partido Patriótico del Perú Ahora Nación Podemos Perú Juntos por el Perú Perú Moderno Partido Frente de la Esperanza Partido Demócrata Unido Perú Progresemos Partido Morado Fe en el Perú Partido Demócrata Verde Unidad Nacional Partido SíCreo Libertad Popular Salvemos al Perú Partido Aprista Peruano Fuerza y Libertad Partido Democrático Somos Perú Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político PRIN Alianza electoral Venceremos Partido País para todos Partido Político Perú Acción Partido Político Integridad Democrática Partido Cívico Obras Partido Político Cooperación Popular Partido Democrático Federal Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú

Admitidas a trámite

Avanza País Renovación Popular

Tachas fundadas

Según el cronograma electoral, el 13 de marzo del 2026 es la fecha máxima para que el JEE resuelva tachas mediante una apelación y excluir fórmulas. Superada la etapa, las listas son formalmente inscritas y habilitadas para continuar en el proceso electoral.

Plancha presidencial de Perú Primero improcedente

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Perú Primero, liderada por Mario Vizcarra. Ello, tras declarar fundadas tres tachas que solicitaban la exclusión de Vizcarra de las Elecciones Generales del 2026 por contar con una sentencia por peculado, aunque se encuentra rehabilitado.

El JEE decidió acumular las tachas presentadas por Jean Pier Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar y Edwin Roberto Huamani Pérez, pues los argumentos de las tres solicitados eran similares: El ahora excandidato presidencial cuenta con una sentencia por el delito doloso de peculado, catalogado como un delito de corrupción.

Es por ello que el JEE decidió "declarar fundadas las tachas presentada contra" Mario Vizcarra, candidato a la presidencia por Perú Primero. Cabe señalar que la decisión de esta entidad se ha dado en primera instancia, por lo que la organización podrá apelar ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, de reconfirmar la decisión Mario Vizcarra y Perú Primero estará fueran de carrera presidencial.