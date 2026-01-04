Presidente José Jerí advierte: "No son bienvenidos al Perú quienes oprimieron a Venezuela por años"

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas de EE.UU. y su posterior traslado a una cárcel de Nueva York, el presidente José Jerí lanzó una clara advertencia a los venezolanos vinculados al régimen del líder chavista, cerrándole las puertas al Perú.

Gobierno cierra puertas a operadores de régimen de Maduro

El contundente mensaje del jefe de Estado llegó a raíz de las nuevas medidas migratorias que anunció el Ministerio del Interior tras la histórica caída del sucesor de Hugo Chávez la madrugada de este sábado 3 de enero.

Mediante un comunicado, el Mininter dio a conocer que, con apoyo de la PNP, a partir de la fecha, Migraciones restringirá el ingreso al país a extranjeros de nacionalidad venezolana que pertenezcan a régimen chavista.

El sector Interior sostuvo que esta orden se basa en evitar que "personas que han sido sancionadas utilicen al Perú para evadir la justicia", a fin de resguardar el orden interno y la seguridad en el territorio nacional.

Jerí lanza contundente advertencia a chavistas

Ante este aviso, difundido horas después de la captura de Maduro y su esposa a manos de la administración de Trump, José Jerí lanzó un mensaje directo y contundente dirigido a los operadores del régimen venezolano aún vigente.

El presidente interino marcó distancia de estas personas y dejó clara la postura del Perú frente a quienes, según señaló, fueron responsables de años de opresión en el país caribeño.

"Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años", escribió Jerí en su cuenta de X.

José Jerí reitera advertencia de medidas de restricción de ingreso al país a chavistas.

La reciente medida del Ejecutivo peruano también está siendo implementada por otros países de la región sudamericana como Ecuador. Así lo dio a conocer la Cancillería del gobierno del presidente Daniel Noboa en sus redes sociales oficiales.

"Estas medidas aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional", estipula el documento.

Maduro espera juicio en Broklyn, Nueva York

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Diego Alarcón precisó que son cuatro cargos los que enfrentará la cabeza del régimen impuesto en Venezuela, entre los que se incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.

Mencionó que Maduro enfrenta un caso penal "que no es de ahora", si no que cuenta con precedentes e incluso condenas de exmiembros del régimen chavista.

Tras la captura del sucesor de Hugo Chávez y las nuevas medidas migratorias del Mininter contra vinculados al régimen de Venezuela, Jerí afirmó que estos "no serán bienvenidos" al Perú.