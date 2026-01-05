Caso Artemio: Fiscalía de Extinción de Dominio recupera inmuebles que pertenecía condenado por terrorismo

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público informó que se declaró fundada la demanda judicial sobre cuatro inmuebles vinculados a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, en el marco del 'caso Artemio'.

Inmuebles valorizados en millones

Es la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima la que logró recuperar los inmuebles valorizados en un total de S/2 853 952.67, que se encuentran en los distritos de San Martín de Porres y Ventanilla y pasarán a propiedad del Estado como parte del proceso de extinción de dominio bienes relacionado a actividades criminales.

El encargado de llevar a cabo las investigación fue la fiscal adjunta provincial Cecilia Pérez Breña, los tres inmuebles ubicado en Ventanilla fueron adquiridos por José Villanueva, condenado por delitos de terrorismo y lavado de activos, tras recibir dinero del sentenciado Florindo Flores Hala, 'Artemio', que fue introducido al sistema financiero con apariencia de legalidad mediante la adquisición de bienes.

Como se recuerda, 'Artemio' actuaba como cabecilla de una facción de Sendero Luminoso que operaba en la zona del Alto Huallaga.

Mientras que el edificio de San Martín de Porres fue transferido por Hermelinda Salvador, condenada por el delito de lavado de activos proveniente de tráfico ilícito de drogas, a favor de su hijo Jordán Poma, a través de un anticipo de herencia, con la intención de ocultarlo de la justicia.

El caso evidencia el útil efecto de los tratados internacionales, como la Convención de Palermo y la Convención de Viena, que permiten garantizar que quienes participaron en actos ilícitos, como terrorismo y narcotráfico, no se beneficien de bienes adquiridos producto del crimen.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Extinción de Dominio recuperó, a favor del Estado, la propiedad de cuatro inmuebles que estaban vinculados a condenados por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, por el denominado 'caso Artemio'.



🗞️ Leer más: https://t.co/ebYr0EReFy pic.twitter.com/fqM48YQk7k — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 5, 2026

¿Qué es el 'caso Artemio'?

Se trata de un proceso judicial y la condena del último líder de Sendero Luminoso, quien permaneció en libertad hasta el 12 de febrero del 2012, tras ser capturado en el Alto Huallaga.

El miembro de la organización terrorista fue condenado en junio del 2013 a cadena perpetua, luego de ser hallado culpable de los delitos de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. Además, se le responsabilizó de la muerte de civiles, policías y militares, así como de dirigir acciones armadas en la selva central peruana.

Entre las acciones más recientes se sabe que en diciembre del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos archivó definitivamente una denuncia presentada por Flores Hala contra el Estado peruana. En la actualidad se mantienen juicios y condenas contra sus colaboradores; una de las más recientes condenas fue en agosto del 2025 contra un sujeto que le brindó apoyo logístico.

Es así que el Ministerio Público logró recuperar inmuebles que pertenecían a condenados por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.