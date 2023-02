Waldemar Cerrón señala que Perú Libre insistirá en incluir asamblea constituyente en proyecto del Gobierno

03/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó que su bancada insistirá en que se incluya un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente en el proyecto de adelanto de elecciones en octubre de 2023, presentado por el Gobierno.

"Nosotros vamos a insistir, es un tema irrenunciable, no por Perú Libre, no por las izquierdas, sino porque es un clamor popular. Yo les digo: ¿Qué tan difícil es poner una consulta? (...) Es una tarea irrenunciable porque, sino no hemos hecho nada. No estamos solucionando el problema, estamos evadiendo", declaró a los medios de prensa.

En esa línea, indicó que la crisis política y social que atraviesa el país no se va a solucionar con cambio de autoridades, sino con una reforma total de la carta magna de 1993.

Cabe precisar que, el ministro de Justicia, José Tello, sustentará esta tarde ante la Comisión de Constitución del Congreso dicha propuesta, para luego ser debatirá por el grupo parlamentario.

De otro lado, el congresista perulibrista aseveró que es responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte el atender los reclamos de la población que exigen su renuncia, en lugar de esperar que el Poder Legislativo logre un acuerdo para adelantar las elecciones.

"Es una decisión que ella tiene (la de no renunciar) y por lo mismo no debería estar echándole al Congreso, como si el Congreso fuera solucionar el problema del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que resolver su problema. Si el pueblo está diciendo que renuncie, pues que renuncie. Si no, que tienda puentes comunicativos y resuelva el problema", apuntó.