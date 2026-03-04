Werner Salcedo asegura que Cusco planteó el gaseoducto del sur: "Desde el presidente Humala"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, afirmó que desde que Ollanta Humala gobernaba al Perú, su departamento planteó la construcción del gaseoducto sur. Culpó al centralismo y a la falta de una política de hidrocarburos.

Gaseoducto sur fue planteado a varios Gobiernos

El desabastecimiento del gas natural que ha generado una crisis energética tras la deflagración ocurrida en Cusco, evidencia la dependencia del país de una sola transportadora, hoy representada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Así, Werner Salcedo precisa que el 45% de la energía del Perú es abastecida por el gas de Camisea y que a raíz del incidente ocurrido "todos los peruanos nos estamos viendo afectados".

De acuerdo a la postura de Salcedo, es el "centralismo" el que ha desplazado la realidad por la que atraviesan las 25 regiones del país y que ahora se revela tras la fuga de gas en Cusco.

En ese sentido, precisa que esta problemática ha sido expuesta desde el gobierno del expresidente Ollanta Humala y desde tal mandato en adelante, el Gobierno Regional del Cusco ha insistido en la creación del gaseoducto sur, pero sin éxito.

"Se lo hemos planteado al gobierno de Ollanta, al gobierno del señor PPK, del señor Vizcarra, del señor Castillo, de la señora Boluarte, se lo hemos planteado al presidente Jerí; hoy se lo planteamos al presidente Balcázar", precisó.

Salcedo expuso que el expresidente Humala llegó hacia la capital de la provincia de La Convención y colocó, simbólicamente, un tubo de gas; sin embargo, la "corrupción" ha impedido ofrecer una solución a este problema.

El gobernador del Cusco precisó que este año han impulsado entre el Gobierno Regional de Madre de Dios, Puno y Cusco en el lote 76, en Amarakaeri para que entre en funcionamiento e impulsar una política en hidrocarburos.

Respuesta del Gobierno es el silencio

El gobernador Salcedo reitera que la propuesta de la creación del Gaseoducto Sur se ha visto impedido por la falta de capacidad para afrontar la creación de este megaproyecto.