Fernando Rospigliosi se pronuncia sobre juicio por difamación a Delia Espinoza: "La seguiré criticando"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el juicio por difamación que enfrenta tras la querella presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En declaraciones a los medios desde el Parlamento, el legislador aseguró que no dejará de criticarla y que su postura responde a la defensa de policías y militares que contuvieron las protestas violentas de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023.

"Tuve que asistir obligatoriamente porque sino me daban orden de captura. Yo he defendido persistentemente a los militares y policías que evitaron que el Perú cayera en una dictadura como la que quiso imponer Castillo y nos convirtiéramos en Cuba o Venezuela", afirmó.

La querella

Según el congresista, Espinoza ha solicitado dos años y cuatro meses de cárcel, además de un millón de soles de reparación civil y una multa "astronómica". Para Rospigliosi, el objetivo de la denuncia es limitar la libertad de opinión. Asimismo, acusó a exfiscal de la Nación de haber perseguido judicialmente a los efectivos que enfrentaron las movilizaciones mientras ostentaba el cargo.

"Lo que pretende esta señora es limitar el derecho de opinión que tenemos los peruanos: ya no podemos criticar o decirle las cosas en su cara, siendo ella una figura pública y habiendo hecho todas las cosa negativas que hizo para perseguir a militares y policías, y favorecer a delincuentes y terroristas", señaló.

#EnVivo



Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso: He criticado a Delia Espinoza y la seguiré criticando



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/2ahz1q90qp — Canal N (@canalN_) March 4, 2026

El parlamentario insistió en que no se dejaría intimidar ante lo que él calificó como "amenazas" por parte de Espinoza, alegando que el proceso vulneraría la libertad de expresión.

"No me va a callar esta señora con esas amenazas y yo espero que el sistema judicial actúe correctamente respetando la libertad de prensa y la libertad de opinión".

La primera audiencia se realizó este 3 de marzo y no prosperó la conciliación. La jueza aceptó ampliar la imputación contra Rospigliosi bajo la figura de delito continuado, al incluir un tuit de enero de 2026 en el que calificó a Espinoza como "desquiciada". La próxima sesión está programada para la próxima semana.

Mensaje en redes sociales

Horas después de la audiencia, Rospigliosi publicó un mensaje en su cuenta de X reafirmando su postura. Allí sostuvo que su crítica busca defender a policías y militares que, según él, protegieron al país de "violentistas" en 2022 y 2023. Acusó a Espinoza de favorecer a "delincuentes y terroristas" y aseguró que seguirá expresando sus opiniones pese a las consecuencias legales.

Post de Rospigliosi sobre Espinoza

El juicio por difamación contra Fernando Rospigliosi avanza con riesgo de condena y millonaria reparación civil. Sin embargo, el presidente del Congreso mantiene un discurso desafiante, asegurando que continuará criticando a Delia Espinoza en defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía. El caso se convierte en un nuevo capítulo de tensión entre política y justicia en el país.