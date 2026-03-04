Caso 'Cirugías': Congreso otorga plazo de 15 días para investigar denuncias contra Dina Boluarte

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), para que se haga la investigación correspondiente y posteriormente, se elabore y presente el informe final respecto a las denuncias constitucionales presentadas contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte.

Votación fue unánime

Durante la sesión realizada este miércoles 4 de marzo, en las instalaciones del Parlamento, la cual estuvo liderada por Fernando Rospigliosi, se vieron las denuncias constitucionales 533, 589 y 598, las cuales fueron declaradas procedente en un extremo.

En tal sentido, se llevó a cabo la votación para brindar dicho plazo a la Subcomisión; obteniendo 20 votos por parte de los parlamentarios que consiguieron la unanimidad. Es así que, se podrá investigar los hechos por los que se le acusa a Boluarte por la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal.

Caso 'Cirugías'

Dichas denuncias constitucionales fueron presentadas por las parlamentarias Ruth Luque Ibarra, Margot Palacios Huamán y Carlos Zeballos Madariaga y la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela.

Según el informe de calificación, los hechos se remontan al 2013, exactamente en junio, cuando Boluarte Zegarra ejerció el cargo de mandataria. Es así que, la entonces presidenta se realizó una serie de intervenciones quirúrgicas, las cuales le habrían impedido ejercer el cargo por un breve plazo.

PJ rechazó impedimento de salida del país

Como se recuerda, el pasado 3 de febrero, el Poder Judicial rechazó en segunda instancia y definitivamente el último pedido de impedimento de salida del país de 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte por las contrataciones en EsSalud de allegados a un cirujano.

Tras ser vacada por incapacidad moral en octubre del 2025, desde la Fiscalía se presentaron dos requerimientos de impedimento de salida en su contra: Uno de 36 meses por el caso Dinámicos del Centro y otro del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez por 18 meses, ello por contrataciones en EsSalud de personas vinculadas al cirujano Mario Cabani.

De esta manera, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, parlamentarios votaron a favor de otorgar 15 días hábiles para que se indague el caso 'Cirugías', que involucra a la expresidenta Dina Boluarte y así se presente el informe final correspondiente.