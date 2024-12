Werner Salcedo cuestiona al Mininter por no atender demandas de la PNP: "Ya no atiende sus necesidades"

En exclusiva para Exitosa, el gobernador regional de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Werner Salcedo, acusó que el Ministerio del Interior no puede atender las necesidades de los policías. La autoridad cusqueña detalló que el sector encargado de la seguridad no puede con sus propias necesidades infraestructurales y de equipamiento.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el gobernador detalló que la falta de atención del Mininter hacia la Policía Nacional impide que puedan tener un buen equipamiento, implementación y demás puntos necesarios para brindar un buen servicio de seguridad. Por lo contrario, indicó, que los agentes tienen que preocuparse por su seguridad, descuidando la de los ciudadanos.

"Los gobiernos regionales estamos apostando, porque hay un Ministerio del Interior que ya no responde a poder atender sus propias necesidades del policía. Crees que va a darnos seguridad un policía en donde no tiene el equipamiento, los implementos, no tiene la infraestructura necesaria para poder brindar seguridad", puntualizó el jefe del Gore Cusco.