Servicio militar obligatorio para "desempleados" no solucionaría la delincuencia, según experto: "Son temas totalmente ajenos"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado laboralista, Maeg Arriola, se pronunció en contra de la propuesta legislativa de restablecer el servicio militar obligatorio para las personas sin empleos con el objetivo de frenar la delincuencia. Según sostuvo, el problema del desempleo se debe a falta de oportunidades.

Durante el diálogo con Exitosa Perú, Arriola sostuvo que los proyectos impulsados por la Municipalidad de Los Olivos y la congresista María Acuña, para que los jóvenes desempleados, sin estudios y con antecedentes judiciales sean obligados a prestar servicio militar obligatorio es como "un globo de ensayo" por la antigua percepción de que con ello podría "contribuir a la disciplina y desarrollar cierto civismo".

Sin embargo, para el letrado la razón detrás de la medida no tendría ninguna relación con los temas de desempleo, delincuencia, puesto que serían totalmente ajenos.

"Es un servicio a favor de la patria, pero no tiene nada que ver con los temas de desempleo, de la delincuencia, son temas totalmente ajenos y las causas son totalmente distintas. (...) Creo que hay entusiasmo de querer resolver una situación dramática en el Perú como es la delincuencia y la inseguridad ciudadana, pero no creo que sea la solución ni va a contribuir de alguna manera", expresó Maeg Arriola.

Entre los principales motivos que destacó para su postura contra esta propuesta legislativa es que "el Estado no tendría la capacidad para poder recibir ni dar en el servicio militar una formación y atención necesaria para los jóvenes, ni la capacidad técnica en el número que tienen pensado".

Por ello, resaltó que lo mejor sería poder mejorar la calidad educativa en el país y poder brindar mayores oportunidades para que puedan ejercer y tener un mejor mercado laboral.

"Definitivamente, no creo que sea una alternativa. Lo que necesitan los jóvenes es educación de calidad, pertinente. Hoy en día los grandes problemas de jóvenes que no estudian ni trabajan es porque no hay educación técnica ni profesional enfocada al mercado laboral que pueda ayudarlos rápido a conseguir un empleo", señaló a Exitosa.