Acción Popular impulsará censura contra Adrianzén: "Va a ser censurado", afirma Wilson Soto

El congresista de la Bancada de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, confirmó en Exitosa que sí o sí van a impulsar la censura del primer ministro Gustavo Adrianzén, por su responsabilidad política en el atentado contra 13 trabadores mineros en Pataz.

Cabe señalar que, a la fecha hay cuatro mociones de censura presentadas en el Parlamento, siendo estas de: Podemos Perú, Renovación Popular, una multipartidaria, y del partido fundado por el expresidente Fernando Belaúnde Terry.

En entrevista con Karina Novoa en "Informamos y Opinamos", el legislador fue claro en afirmar que su grupo parlamentario irá por la cabeza del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"El Sr. Adrianzén no ha tomado ni medidas correctivas ni preventivas, es un premier de escritorio, no sale al campo (...). Desde que asumió el Sr. Adrianzén nunca he conversado con él, entonces es un premier para algunos", cuestionó el congresista.