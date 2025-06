Zeballos: "Buscamos que la nueva Mesa Directiva sea de bancadas que no estuvieron en los últimos periodos"

En diálogo con Exitosa, el legislador Carlos Zeballos se refirió a la nueva Mesa Directiva y reveló que tienen como objetivo que esta sea conformada en consenso con las bancadas que no fueron parte durante los dos últimos periodos.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el parlamentario argumentó su posición, indicando que la nueva Mesa Directiva tendrá el trabajo de "resarcir" los daños ocasionados por sus antecesores ante la ciudadanía.

"Lo que nosotros buscamos en este nueva Mesa Directiva es que sea de consenso de aquellas bancadas que no estuvieron en los dos últimos periodos, con la finalidad de que podamos tener una Mesa que pueda resarcir todo lo que ha ocurrido en el Congreso como el copamiento de las contrataciones, la búsqueda de justicia, entre otros", declaró.

Asimismo, Carlos Zeballos apuntó que la nueva Mesa podría ser conformada por Podemos Perú, Renovación Popular, congresistas no agrupados, entre otros. Del mismo modo, aseguró que el Parlamento necesita representantes con una "visión diferente".

De acuerdo con el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, el nuevo presidente del Parlamento será de APP, Fuerza Popular o Somos Perú. El congresista afirmó que el próximo titular del Poder Legislativo sería de una de estas agrupaciones políticas alegando que "el famoso Bloque Democrático no existe".

"Lo más probable es que sea alguien de Somos Perú, Alianza por el Progreso o Fuerza Popular. El famoso Bloque Democrático no existe. El único bloque que existe es el de estas bancadas y tienen todo el derecho de excluir a quienes consideren que no cuadren en su tablero de ajedrez. Renovación Popular no está", afirmó.