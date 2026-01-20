Ahora los yaperos podrán pagar sus viajes en Yango de manera automática

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Yango Ride, parte de la empresa internacional de tecnología Yango Group, anunció el lanzamiento de los pagos automáticos con Yape para los viajes solicitados a través de la app de Yango, permitiendo a los pasajeros afiliar Yape como método de pago recurrente directamente dentro de la aplicación. Esta nueva funcionalidad simplifica la experiencia de pago y refleja la forma en que millones de peruanos ya se movilizan y pagan en su día a día.

Actualmente, Yape cuenta con más de 15 millones de usuarios activos a nivel nacional, y su integración como opción de pago recurrente dentro de Yango representa un paso importante hacia la simplificación de los pagos cotidianos vinculados a la movilidad.

Hasta ahora, los pasajeros podían pagar los viajes en Yango con Yape realizando una transferencia manual al número de celular del conductor o escaneando un código QR. Con esta nueva funcionalidad, una vez que Yape se guarda como método de pago recurrente, el monto del viaje se debita automáticamente al finalizar el trayecto —de manera similar a una tarjeta de crédito o débito— eliminando pasos adicionales y haciendo la experiencia más rápida, segura y conveniente.

"En Yango, trabajamos para ofrecer una experiencia sencilla que se alinee con la forma en que los peruanos ya se movilizan y pagan. La integración con Yape simplifica el proceso de pago y brinda mayor comodidad a nuestros pasajeros. Este lanzamiento refleja cómo buscamos desarrollar soluciones tecnológicas que se integren de forma natural en el día a día de las personas", señaló Daniel Prado, Country Manager de Yango Ride en Perú.

"En Yape estamos comprometidos con simplificar el día a día de nuestros yaperos. Por eso, buscamos brindar experiencias más simples, seguras y rápidas. Estamos muy contentos porque este es un paso más hacia la digitalización de los pagos cotidianos", señaló Nicolás del Águila, Gerente Comercial de Pagos y Alianzas Estratégicas de Yape.

Esta funcionalidad está disponible para todos los yaperos que usan Yape con cuenta BCP o Yape con DNI, y busca seguir facilitando la vida de millones de peruanos que confían en la app para sus pagos del día a día.

Conoce los pasos para guardar a Yape como método de pago recurrente en Yango:

Abre la aplicación de Yango en tu teléfono. Haz clic en el ícono del menú con las cuatro líneas horizontales, ubicado en la esquina superior derecha. Elige "Métodos de pago". Selecciona a Yape como método de pago. Te redireccionará a Yape para su afiliación, da clic en "Abrir". Accede por biometría o tu clave para la afiliación. Automáticamente, te pedirá continuar la afiliación. Ingresa el código de validación y dale clic en "Aprobar afiliación". Listo, ahora todos tus viajes podrán ser pagados con Yape.

Acerca de Yango Group

Yango Group es una empresa tecnológica que transforma tecnologías globales en servicios cotidianos adaptados a las comunidades locales. Con un compromiso inquebrantable con la innovación, transformamos y mejoramos las tecnologías más avanzadas de todo el mundo en servicios cotidianos perfectamente integrados para diversas regiones.

Nuestra misión es tender puentes entre las principales innovaciones mundiales y las comunidades locales, fomentando las conexiones y mejorando las experiencias de la vida cotidiana. Para más información, visite https://yango.com/en_int/.

Sobre Yape:

Es una app, que cuenta con el respaldo del BCP, y a la fecha tiene más de 15 millones de yaperos activos. Actualmente, ofrece más de 10 funcionalidades como transferir dinero en soles y dólares, acceso a microcréditos, recargas de celulares, cambiar dólares, recepción de remesas, pago de servicios, compras en su marketplace Yape Tienda, compra de entradas, promociones, compra de pasajes de bus, entre otras. Conoce más en www.yape.com.pe.