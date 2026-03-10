Madre encuentra al papá de sus hijas paseando con otra mujer: "Has abandonado a tus hijas por medio año"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre fue expuesto públicamente por la madre de sus hijas por, presuntamente, tenerlas en el olvido y no pasarles pensión alimenticia desde hace varios meses. El caso generó indignación en redes sociales y también abrió un enorme debate sobre la responsabilidad de tener hijos con una pareja.

Mujer encara a expareja por encontrarlo con otra

En el video se puede apreciar que el hombre está paseando por un centro comercial, abrazado de una mujer que viste una casaca negra, cuando de repente su expareja y madre de sus hijas se le acerca para hacerle un fuerte reclamo frente a la mirada de sorpresa de todos los presentes.

"¡Oye, qué descarado! Después de haber abandonado a tus dos hijas, más de medio año que no les pasas ni un solo sol. Te estoy grabando y te voy a publicar en redes sociales, porque qué bien vienes a pasearte mientras tienes abandonadas a tus dos hijas", le increpó la mujer, mientras el hombre solo atinaba a reír.

En la descripción del video también se explica que las dos hijas del hombre pensaban que él estaba enfermo y por eso no las veía ni les enviaba dinero desde hacía aproximadamente seis meses. El video generó todo tipo de reacciones entre los internautas y también un intenso debate.

"Lástima que la otra chica piensa que con ella va a ser diferente", "La salud mental de los hombres que hacen esos comentarios me preocupa", "Igual se lo hará a esa chica que mira asombrada", "Debe hacerse responsable", "No estoy justificando, pero las mujeres tendrían que tener mucho cuidado con quién tienen hijos", son algunos de los comentarios que más destacaron.

¿Qué hacer en este tipo de casos?

Cuando un padre o madre deja de cumplir con la pensión alimenticia en Perú, la persona afectada puede acudir al Poder Judicial del Perú para iniciar una demanda por alimentos. Este proceso permite solicitar legalmente que el responsable cumpla con aportar económicamente para la crianza y bienestar de sus hijos. También se puede recibir orientación gratuita en las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA), presentes en muchas municipalidades del país.

Otra opción es buscar asesoría en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que brinda orientación legal y apoyo a familias en situaciones de conflicto. Además, la Línea 100 ofrece atención gratuita para recibir información y acompañamiento sobre cómo denunciar abandono familiar y proteger los derechos de los menores.

Es así que, el video rápidamente se volvió viral y provocó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron duramente la actitud del padre, otros señalaron la importancia de asumir la responsabilidad al tener hijos. El caso también abrió un debate sobre la pensión alimenticia y el compromiso parental.