¡Papá feliz! Jefferson Farfán reaparece con su hija Luana en medio del segundo embarazo de Darinka Ramírez

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán reapareció públicamente junto a su hija Luana en medio del segundo embarazo de Darinka Ramírez. El exfutbolista se mostró más feliz que nunca con su última hija, quien hace unos días apareció en fotografías junto a la nueva pareja de su madre, quien ha asumido una figura paterna en su crianza diaria.

Farfán se muestra feliz con su hija

Hace unas semanas, Darinka salió a denunciar públicamente que Jefferson Farfán no le estaba pasando dinero para el inicio de clases de su pequeña, e incluso dijo que su nuevo novio estaba asumiendo esos gastos. La influencer también comentó que el exfutbolista está buscando que ambos tengan la tenencia compartida, algo con lo que ella no estaba de acuerdo.

Unos días después, Darinka presentó oficialmente a su nuevo novio, quien además es el padre de su segundo hijo que está en camino. Lo sorprendente es que ambos participaron en una sesión de fotos familiar junto a la pequeña Luana, que en todo momento se mostraba feliz junto a su madre y su nueva pareja.

Ahora, unos días después, Jefferson Farfán publicó una serie de fotografías junto a Luana. En las instantáneas ambos lucen muy contentos. En la primera se les ve caminando de espaldas, mientras que en una segunda aparecen comprando un helado y paseando en patineta.

Jefferson Farfán también jugó con su pequeña, ya que en un video se ve cómo ella sale de una casita de juguete y levanta sus manos mientras lleva puesto un vestido de princesa. "Luana", escribió el exfutbolista junto a un emoji de corazón.

Darinka asegura que Farfán no le pasa dinero

La influencer confesó recientemente que el exfutbolista no le ha pasado dinero para el nido de su hija, a pesar de que el inicio de clases ya se acerca. Además, indicó que ella y su actual novio están cubriendo los gastos de la pequeña.

La relación entre la influencer y el exfutbolista se rompió el año pasado, luego de que ella lo denunciara por violencia psicológica. Desde entonces, la poca comunicación que mantienen ha sido a través de abogados, según reveló la propia Darinka.

En una entrevista con el programa 'Arriba mi gente', fue consultada sobre el cumplimiento de Jefferson Farfán como padre de la pequeña Luana. La influencer dejó en claro que ha asumido todos los gastos, ya que las clases están próximas a empezar.

Con esta publicación, Jefferson Farfán dejó ver que sigue compartiendo momentos especiales con su hija Luana. Las imágenes muestran al exfutbolista disfrutando de su compañía entre juegos y paseos, en medio de la polémica pública con Darinka Ramírez y los cambios que atraviesa actualmente su entorno familiar.