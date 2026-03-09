Gian Marco se habría casado en secreto con su novia Juliana Molina: ¿Cómo y dónde lo confesó?

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gian Marco sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que habría confesado que se casó con su novia Juliana Molina. El post en redes sociales generó controversia, ya que el cantante llamó "esposa" a Juliana y muchos se preguntan si realmente se dieron el sí o si fue una muestra de cariño que busca consolidar su relación.

Gian Marco se habría casado en secreto

En una reciente publicación que hizo en Instagram, el compositor agradeció a sus familiares y círculos cercanos por apoyarlo en todo momento. Sin embargo, sorprendió al llamar "esposa" a su novia Juliana Molina, con quien lleva una relación desde hace algún tiempo.

" A mi esposa Juliana Molina , a mis hijas Nicole Zignago y Abril Zignago, a mi madre Regina Alcóver y a mi hermana Mía... Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y, a través de su amor, ser mejor persona cada día de la vida", escribió en la publicación, desatando euforia entre sus seguidores.

Recordemos que Gian Marco oficializó su relación con la actriz colombiana Juliana Molina en 2022, a través de redes sociales, esto luego de culminar su matrimonio de 25 años con Claudia Moro, quien también es madre de sus dos hijas, Nicole y Abril.

El hecho de que Gian Marco haya llamado esposa a Juliana Molina no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes se preguntaron si realmente dieron el siguiente paso o si fue un acto de amor por parte del cantante para la mujer que lo ha acompañado durante los últimos años.

"¿Esposa? ¿Se casaron y no invitaron?", "¿Esposa? Oh my God, ¿cuándo, cómo y dónde?", "No puedo creer que ya sea tu esposa, me encanta que siempre seas feliz", "¿Cuándo se casaron?", "No sabía que ya te habías casado, bien por ti", se lee en comentarios.

La relación entre Gian Marco y Juliana Molina

El vínculo entre el cantautor peruano Gian Marco y la actriz y cantante colombiana Juliana Molina habría comenzado a tomar forma en 2021, cuando ambos empezaron a intercambiar mensajes y comentarios en redes sociales. Estas interacciones llamaron la atención de algunos programas de espectáculos, que señalaron que allí se habrían dado las primeras señales de cercanía entre ambos.

Meses después, en junio de 2022, el artista confirmó públicamente el romance tras su separación de Claudia Moro, con quien estuvo casado más de 25 años. Desde entonces se han mostrado juntos en diversas publicaciones. En marzo de 2026, una dedicatoria del cantante llamándola "mi esposa" desató rumores sobre una posible boda secreta.