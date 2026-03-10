Quinceañera hace su ingreso volando en una tirolesa, pero todo sale mal: "Apaguen eso, se va a caer"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las fiestas de 15 años suelen ser muy extravagantes, de acuerdo con las tradiciones familiares. Una quinceañera que quiso hacer una espectacular entrada volando, colgada en una tirolesa, no midió las consecuencias y terminó sufriendo un fuerte golpe, dejando preocupados a todos los asistentes.

Quinceañera sufre incidente durante su entrada

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, ya que muestra a una quinceañera que, con un hermoso vestido rosado, vuela por los aires suspendida en un cable que simula ser una tirolesa. Todo parece transcurrir con normalidad, hasta que llega al final del cable.

Repentinamente, y ante la mirada de sorpresa de todos los asistentes, la quinceañera se golpea con una estructura metálica que sostenía el cable por el que se estaba desplazando. Los asistentes gritaron de pánico, ya que el golpe fue tan fuerte que causó un efecto de rebote.

La quinceañera comenzó a retroceder, producto de la física, y el animador que estaba haciendo la narración en vivo pidió a los organizadores que ayuden a la joven, quien al parecer había perdido el conocimiento. "Muy rápido, se va a caer, que alguien apague eso. Cuidado, Dios mío", se le escucha decir.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y la mayoría de usuarios cuestionaron la peculiar forma en la que la quinceañera hizo su ingreso, asegurando que ese tipo de maniobras suelen ser riesgosas y pueden salir mal.

"No entiendo cuál es la necesidad de entrar volando", "El golpe que se dio ha sido fuerte, espero que esté bien", "Pero nadie los tiene de ridículos", "Parecen esas maquinitas para jugar", "La quinceañera pensó que estaba en el Super Bowl", se lee en los comentarios.

Quinceañera se vuelve viral en México

Una jovencita se volvió viral en redes sociales luego de que se difundieran videos donde la presentadora Galilea Montijo se luce entrevistando a los invitados y a la propia quinceañera. Sin embargo, eso no fue todo, ya que Belinda también apareció para cantarle "Feliz cumpleaños". La artista incluso voló desde España para asistir al evento.

La celebración alcanzó su punto más alto cuando, repentinamente, en el gigantesco escenario que habían armado apareció J Balvin para interpretar algunos de sus éxitos y hacer bailar a todos los invitados. La quinceañera tampoco pasó desapercibida, pues lució un vestido inspirado en un famoso diseño de la casa de moda Christian Dior.

No cabe duda que los quince años son momentos memorables para muchas familias, y el video del incidente rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron preocupación por el estado de la quinceañera, otros criticaron la arriesgada idea de su entrada, recordando que este tipo de espectáculos pueden terminar en accidentes.