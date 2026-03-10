Samahara revela qué tipo de relación lleva con Bryan Torres tras denuncias por agresión: "Él va a mi casa"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/03/2026
Samahara Lobatón habló por primera vez sobre el tipo de relación que lleva actualmente con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos, quien fue denunciado por agredirla cuando eran pareja. La influencer también habló sobre si el cantante de salsa se ha sentido incómodo por los besos que se da con Youna.
¿Qué relación tienen Samahara y Bryan?
En una reciente entrevista que Samahara concedió a Magaly TV La Firme, la conductora le preguntó cuál es la opinión de Bryan Torres respecto a los besos que la influencer se está dando públicamente con el padre de su primera hija, durante transmisiones en vivo en TikTok.
La hija de Melissa Klug aseguró que no ha hablado del tema con Bryan y contó con todo detalle sobre el tipo de relación que llevan actualmente. "No he hablado con él de esto. Nosotros tenemos una conversación de papás. Él sigue yendo a mi casa a visitar a mis hijos, pero nosotros no hablamos nada que no sea de nuestros hijos", dijo.
Respecto a las acusaciones por agresión que tiene el cantante, Samahara dijo lo siguiente: "De verdad, nosotros solo hablamos de nuestros hijos, no hablamos de nada más. Él cumple con sus hijos y yo cumplo con que él pueda verlos. Me llevo bien con él", comentó.
Finalmente, Samahara contó que esta noche está regresando a Lima después de pasar una semana con Youna en Miami y que no tiene pensado volver a viajar en un buen tiempo, debido a que tiene un compromiso laboral que le demandará estar en Lima al menos por tres meses.
Samahara descarta reconciliación con Youna
Samahara aseguró que mantiene contacto constante con su exnovio, pero solo hablan de sus responsabilidades como padres o del estado de salud de él, ya que está pasando un momento delicado debido a la leucemia que le fue diagnosticada hace un tiempo.
Sin embargo, aclaró que no tienen en mente retomar su relación por ahora. "No hay sentimientos de que vamos a volver o que vamos a estar juntos. Sabemos que eso no va a pasar ahora, ni mañana ni en un tiempo, porque por algo terminamos nuestra relación", dijo.
De esta manera, Samahara dejó en claro que su vínculo con Bryan Torres se limita únicamente a la crianza de sus hijos. La influencer también aseguró que, por ahora, está enfocada en su trabajo y en pasar tiempo con su familia tras su reciente viaje a Miami.