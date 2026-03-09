Samahara asegura que aún hay cariño con Youna y aclara si se reconciliarán: "Tenemos las cosas claras"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/03/2026
Samahara Lobatón y Youna aseguraron que aún no han retomado su relación, a pesar de las constantes insinuaciones y coqueteos que tienen durante sus transmisiones en vivo en redes sociales. La influencer indicó que aún guarda mucho cariño por el padre de su primera hija, pero siente que no es el momento de una reconciliación, ya que tiene muchas heridas por sanar.
¿Samahara volverá con Youna?
Los jóvenes se conectaron hace unas horas con Magaly Medina, ya que ambos se encuentran en Estados Unidos. Youna apareció abrazando a Samahara, por lo que Magaly les preguntó si ya habían retomado su relación, algo que la influencer se encargó de negar al instante.
Samahara aseguró que mantiene contacto constante con su exnovio, pero solo hablan de sus responsabilidades como padres o del estado de salud de él, ya que está pasando un momento delicado debido a la leucemia que le fue diagnosticada hace un tiempo.
Sin embargo, aclaró que no tienen en mente retomar su relación por ahora. "No hay sentimientos de que vamos a volver o que vamos a estar juntos. Sabemos que eso no va a pasar ahora, ni mañana ni en un tiempo, porque por algo terminamos nuestra relación", dijo.
Aunque Samahara aclaró que no tiene planes de reconciliarse con el padre de su hija Xianna, sí dejó claro que le guarda mucho cariño por todos los momentos que compartieron y por lo bonito que ha sido su reencuentro, después de tener varios enfrentamientos públicos.
"Cuando apagamos las cámaras nosotros hablamos de que tenemos las cosas claras sobre lo que está pasando. Igual, de que hay cariño, lo hay. Yo lo quiero muchísimo, él lo sabe. Somos buenos amigos, pero no somos buena pareja", sentenció.
Los besos de Samahara y Youna
La expareja continúa dando de qué hablar. Samahara Lobatón y Youna aparecieron juntos en una transmisión en vivo de TikTok en Estados Unidos, donde un juego propuesto por sus seguidores terminó en un inesperado beso que dejó a todos sus fans boquiabiertos.
Todo ocurrió durante un reto que Samahara Lobatón y Youna aceptaron frente a sus seguidores. Al finalizar, los influencers sellaron el momento con un beso en la boca que duró apenas unos segundos, pero suficiente para que los internautas reaccionaran de inmediato.
El clip se volvió viral, acumulando miles de reproducciones, comentarios y compartidos en TikTok e Instagram. "¡Qué lindos se ven!", "Se nota que todavía hay química" y "Esto es un momento épico" fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las redes.
Aunque el cariño entre ambos sigue presente, Samahara dejó en claro que, por ahora, una reconciliación no está en sus planes. La influencer aseguró que mantienen una buena relación por el bienestar de su hija y que han aprendido a llevarse mejor como amigos, dejando atrás los conflictos del pasado.