12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada vez se conocen más denuncias sobre suplantación de identidad donde personas inescrupulosas retiran préstamos, tarjetas de crédito. Por ello, conoce el paso a paso para cuidar tu historial crediticio y saber si alguien sacó una tarjeta con tu nombre sin tu consentimiento.

Descubre si alguien solicitó tarjeta de crédito con tu nombre

Actualmente, el país vive una crisis de inseguridad ciudadana. Pese al estado de emergencia de 30 días en Lima y Callao implementado por el gobierno de transición de José Jerí, los casos de criminalidad no descienden y en especial, las denuncias de ciberdelincuencia, que pone en alerta a las entidades financieras y usuarios a nivel nacional debido a suplantación de identidad.

Pues bien, existen personas malintencionadas que logran acceder a productos como préstamos, tarjetas de crédito o líneas telefónicas, vulnerando los sistemas de seguridad cibernética establecidos para proteger la información personal. Por ello, para evitar que seas una víctima de uno de estos hechos, lo ideal es que revises tu historial crediticio y verificar que no existan ningún movimiento sospechoso.

¿Cómo? La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ofrece a la ciudadanía una herramienta digital en su portal web oficial para que puedas consultar ese aspecto y detectar posibles casos de fraude.

Verificación en portal de la SBS: Paso a paso

Al ingresar al portal de la SBS podrás ver la sección denominada "Reporte de deudas", que puedes acceder a través de este LINK, donde puedes consultar tu historial crediticio y verificar si hay registros que no reconozcas. Para ello, solo sigue estos pasos:

Selecciona si eres persona natural o jurídica. En caso selecciones, la primera opción, elige el tipo de tu documento de identidad. Digita el número de tu DNI. Ingresa tu contraseña. Te redireccionará a la página donde podrás ver tu calificación crediticia, detalles de tu deuda y tus líneas de crédito.

Reporte de deudas SBS.

Alerta de calificaciones SBS

Finalmente, usuarios que accedan a su cuenta en la página web de la SBS no solo podrán consultar su reporte de deudas, sino también activar la herramienta denominada "alerta de calificaciones" para recibir notificaciones por correo electrónico cada vez que se produce una modificación en su calificación crediticia, ya sea por retrasos en los pagos, olvidos o la adquisición de nuevas líneas de crédito.

Para habilitarla, solo debes solicitar la suscripción e ingresar tu correo electrónico y/o número telefónico. Luego recibirás un mensaje de confirmación en tu bandeja de entrada que validará tu suscripción.

Así que si sospechas que tu identidad ha sido utilizada sin tu consentimiento, es importante actuar rápidamente. Consulta tu historial crediticio en la SBS y detecta posibles fraudes.