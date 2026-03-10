SMP: balean a chofer de bus de empresa Translicsa en ataque armado cuando llevaba pasajeros a bordo

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre se registró hace unas horas en el distrito de San Martín de Porres. Un chofer de bus de transporte público de la empresa Translicsa resultó herido de bala, luego de que desconocidos atacaran su unidad cuando aún tenía pasajeros a bordo.

Nuevo ataque a transportista en SMP

Según informó nuestro reportero, Michael Sánchez, el ataque ocurrió aproximadamente a las 10:30 p. m. de ayer, lunes 9 de marzo, en la avenida El Sol de Naranjal, cerca del cruce con la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres, cuando el bus realizaba su recorrido habitual y, repentinamente, fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El chofer del bus fue identificado como Toribio Espinoza y, según informó la Policía, tendría aproximadamente 44 años. Las autoridades también confirmaron que el transportista habría recibido cuatro impactos de bala, principalmente a la altura del hombro y en las piernas.

El bus fue atacado mientras estaba en movimiento y tenía varios pasajeros a bordo. El video del ataque fue grabado por los propios delincuentes y, en el mismo, se aprecia que dispararon al menos cuatro veces contra el bus por el lado izquierdo, donde estaba el conductor.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia para recibir atención y, en este momento, está siendo operada debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, agentes de la Policía ya iniciaron las investigaciones para dar con los delincuentes que atacaron el bus.

Cabe resaltar que no es la primera vez que un bus de esta empresa es atacado, ya que en diciembre otra unidad fue atacada con una granada. Hasta el momento, la empresa Translicsa habría sufrido cuatro ataques, presuntamente producto de las extorsiones.

Otro ataque a transportistas

Hace unos días, dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron una combi de la empresa Acosta en plena ruta y dispararon varias veces contra el conductor. El ataque ocurrió en la avenida Los Ferroles, muy cerca a la avenida Néstor Gambetta, a la altura del túnel en el sector de Márquez.

El chofer, identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela, de 19 años, intentó reaccionar tras los disparos, pero solo pudo avanzar unos metros antes de desvanecerse. Junto a él resultaron heridos dos pasajeros, quienes serían familiares suyos, la cobradora de la unidad y una mujer que se hallaba con un bebé en brazos.

Es así que, la Policía investiga este nuevo ataque contra transportistas en San Martín de Porres, mientras el chofer permanece hospitalizado tras recibir varios disparos. El hecho vuelve a encender las alarmas por las extorsiones que sufren empresas de transporte público, que en los últimos meses han sido blanco constante de amenazas y atentados.