Melissa Klug grita su amor por Jesús Barco durante su cumpleaños: "Te amo hasta el infinito, mi amor"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al publicar un tierno mensaje de cumpleaños para el padre de su última hija, Jesús Barco. La empresaria, que se encuentra varada en Medio Oriente, había tenido problemas en su relación con el futbolista, pero al parecer todo ha sido superado, ya que gritó cuánto lo ama en medio de la celebración por su onomástico.

Melissa más feliz que nunca con Jesús Barco

La 'Blanca de Chucuito' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un tierno reel, donde hace una recopilación de los mejores momentos que ha pasado junto al exjugador del Sport Boys. Las imágenes los muestran vacacionando en paradisíacas playas, así como también las sesiones de fotos que se hicieron cuando ella estaba embarazada y cuando Cayetana nació.

Sin embargo, lo más llamativo fue el mensaje que acompañó la galería de fotos. Melissa no dejó pasar la oportunidad para agradecerle a Jesús por haber tenido una hija con ella, asegurando que lo más bonito que tiene actualmente es esa familia que formaron juntos.

"Feliz cumpleaños, mi amor @jesusbarcob. Hoy celebro tu vida. ¡Gracias por regalarme el amor más grande y por haberme dado la bendición de nuestra hija maravillosa! Ella es el reflejo de lo mejor de ti, y cada día agradezco a la vida por haber construido contigo esta familia tan linda que llena mi corazón de felicidad...", escribió.

Enseguida, aseguró que el futbolista es un pilar principal en su vida y que no puede esperar a regresar a Lima para que puedan celebrar juntos. "Deseo que este nuevo año de vida te regale salud, paz, sueños cumplidos y muchas razones para sonreír. Que la vida siempre te devuelva todo el amor que entregas. Gracias por ser mi compañero, mi apoyo y mi soporte. Feliz vida, mi amor. Te amo hasta el infinito. Ya llego pronto, si Dios quiere, para celebrar juntos", agregó.

Jesús espera el regreso de Melissa

Hace unos días, la empresaria se mostró muy preocupada por estar atrapada en Medio Oriente y dijo que intentaría moverse hacia otra isla para ver si puede tomar un vuelo hacia China o hacia algún otro lugar, para luego hacer conexión hacia Europa y finalmente regresar a Perú, pero aún todo es incierto.

En medio de ello, el padre de su hija, Jesús Barco, respondió a una pregunta que le dejó Melissa en Instagram. "¿Me extrañas?", le dijo en una caja de preguntas. El futbolista no dudó en responder y darle un consejo. "Agarra un avión privado. Nada más y ven ya", dijo, adjuntando una foto de ellos con su hija Cayetana.

Es así que, el mensaje no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron que la pareja haya superado sus diferencias. Muchos también destacaron el amor que ambos muestran por su pequeña hija Cayetana. Con estas palabras, Melissa Klug dejó claro que su relación con Jesús Barco vive hoy un momento de estabilidad.