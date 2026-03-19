Alarma en Perú por incremento de delitos informáticos: ¿Cómo actuar ante un fraude?

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Las estafas en internet se han convertido en una de las principales amenazas de la economía digital. Phishing, suplantación de identidad, mensajes falsos o páginas fraudulentas son algunas de las tácticas que utilizan los ciberdelincuentes para obtener dinero o datos personales de las víctimas.

Frente a este escenario, expertos en ciberseguridad recomiendan actuar con rapidez y denunciar cualquier fraude para evitar mayores daños y facilitar la investigación.

En el Perú, el problema también muestra un crecimiento sostenido. Según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, solo en el primer trimestre de 2025 se investigaron 9.193 denuncias por delitos informáticos en el país, lo que equivale a un promedio cercano a 100 casos diarios, muchos de ellos vinculados a fraude digital, estafas en línea y suplantación de identidad.

"Cuando se produce una estafa online, el tiempo es determinante. Actuar rápidamente puede ayudar a bloquear operaciones fraudulentas, proteger la información personal y facilitar la identificación de los responsables", detalló Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country Partner de Bitdefender

¿Qué hacer ante alguna afectación de ciberseguridad?

Primer paso: Si la estafa está relacionada con pagos, transferencias o datos bancarios , la primera acción debe ser comunicarlo de inmediato a la entidad financiera. Esto permite activar medidas de protección como el bloqueo de cuentas o tarjetas, así como la revisión de movimientos sospechosos. Además, las entidades pueden orientar a los usuarios sobre los pasos a seguir y ayudar a recopilar la documentación necesaria para iniciar una denuncia formal.

Si la estafa está relacionada con pagos, , la primera acción debe ser comunicarlo de inmediato a la entidad financiera. Esto permite activar medidas de protección como el bloqueo de cuentas o tarjetas, así como la revisión de movimientos sospechosos. Además, las entidades pueden orientar a los usuarios sobre los pasos a seguir y ayudar a recopilar la documentación necesaria para iniciar una denuncia formal. Presentar una denuncia ante las autoridades: Una vez detectado el fraude, es fundamental presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Las fuerzas de seguridad pueden investigar delitos informáticos como phishing, fraude telefónico, suplantación de identidad o robo de datos. La denuncia puede realizarse de forma presencial en una comisaría y, en muchos casos, es necesario aportar pruebas como capturas de pantalla, correos electrónicos, comprobantes de pago o reportes del banco que acrediten la operación fraudulenta.

Una vez detectado el fraude, es fundamental presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Las fuerzas de seguridad como phishing, fraude telefónico, suplantación de identidad o robo de datos. La denuncia puede realizarse de forma presencial en una comisaría y, en muchos casos, es necesario aportar pruebas como capturas de pantalla, correos electrónicos, comprobantes de pago o reportes del banco que acrediten la operación fraudulenta. Prevención: El experto coincide en que la prevención sigue siendo la estrategia más eficaz frente a las estafas online.

Principales recomendaciones:

Desconfiar de mensajes que generen urgencia o soliciten datos personales.

No compartir contraseñas, códigos o información bancaria por teléfono, SMS o correo electrónico.

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos y acceder siempre a las plataformas desde sitios oficiales.

y acceder siempre a las plataformas desde sitios oficiales. Verificar la autenticidad de llamadas o correos antes de proporcionar cualquier información.

Identificar señales de alerta, actuar rápidamente ante un fraude y denunciar estos delitos son pasos fundamentales para reducir el impacto de las ciberestafas y proteger la información personal y financiera.