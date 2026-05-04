Shakira hace historia en Copacabana frente a 2 MILLONES de personas: así fue la presentación de la "Loba"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El concierto de Shakira en la playa de Copacabana marcó un hito en su carrera al reunir a 2 millones de personas en una sola noche. De esta manera, la artista consolidó su impacto global y protagonizó uno de los espectáculos más multitudinarios de la historia reciente de la música en vivo.

Shakira hace historia en Río de Janeiro

Según confirmó la alcaldía de Río de Janeiro, la cifra alcanzada posiciona a la colombiana entre los shows más convocantes en Copacabana. Sin embargo, no logró superar el récord impuesto por Lady Gaga en 2025, quien reunió a 2.1 millones de asistentes, mientras que Madonna mantiene el tercer lugar con 1.6 millones en 2024.

Desde temprano, la ciudad vivió una transformación total, ya que miles de fans llegaron desde distintas partes del mundo. En ese contexto, el evento se convirtió en una verdadera peregrinación musical que posicionó a Río como epicentro del entretenimiento global, además de generar un fuerte impacto económico que alcanzó los 800 millones de reales.

En cuanto a la puesta en escena, el despliegue técnico fue impresionante, con un escenario de gran dimensión, pantallas LED gigantes y torres de sonido estratégicamente ubicadas. Asimismo, la diversidad del público aportó una atmósfera única, reforzada por la presencia de invitados como Anitta y Caetano Veloso.

Finalmente, Shakira ofreció un recorrido por sus mayores éxitos, combinando momentos de alta energía con instantes más íntimos. Así, el espectáculo cerró con una conexión masiva entre la artista y el público, reafirmando su vigencia y su capacidad para convocar audiencias multitudinarias en escenarios de escala histórica.

Shakira lamenta la muerte de trabajador en Brasil

La cantante colombiana Shakira lamentó el fallecimiento de un operario que se encontraba ensamblando el escenario del megaconcierto que ofreció el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro.

A través de un mensaje compartido por su equipo, la intérprete de "Antología" expresó sus condolencias a los familiares y amigos del montacarguista del escenario que será testigo del concierto gratuito denominado: "Todo Mundo no Rio".

"Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos", expreso la cantante de 49 años.

De esta manera, Shakira reafirmó su poder de convocatoria al reunir a millones en Copacabana. Aunque no superó a Lady Gaga, su show quedó entre los más multitudinarios, consolidando su vigencia global y dejando una huella imborrable en la historia de los conciertos masivos.