Magaly celebra el cumpleaños de su esposo con lujoso regalo y anuncia bodas de aluminio

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no pudo dejar de celebrar el cumpleaños de su esposo, Alfredo Zambrano, durante el viaje que ambos realizaron a Estados Unidos y México. La conductora de televisión reveló el lujoso regalo que le hizo al notario, además de compartir detalles de su relación y cómo celebrarán los 10 años de casados que están próximos a cumplir.

El lujoso regalo de Magaly para Alfredo Zambrano

La conductora de Magaly TV, la firme utilizó su Instagram personal para publicar un video en el que hizo una recopilación de los momentos más felices que ha pasado junto a quien denominó su compañero de vida. La mayoría de fotos y videos son de sus viajes, una pasión que ambos comparten desde hace 10 años, cuando se casaron.

"Amor lindo, hoy celebro tu vida, tus risas y esa complicidad tuya para hacer que cada momento sea inolvidable. Feliz cumpleaños a mi compañero, mi refugio y mi mejor aventura", escribió la 'Urraca', demostrando que está muy enamorada.

Horas después, concedió una entrevista a un medio local en la que reveló que el regalo que le dio a su esposo era muy exclusivo. También aseguró que es él quien la invita de viaje cada vez que tienen posibilidades de salir de Lima.

"Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo", declaró a Trome.

En esa misma línea, aseguró que están próximos a cumplir 10 años de matrimonio, por lo que tienen en mente una pequeña celebración para renovar sus votos. Aunque no confirmó si piensan hacer algo a lo grande, es seguro que será muy emotivo y significativo para ambos.

"Este año, que cumplimos diez años de casados, estamos pensando en hacer otra renovación de votos, como la que hicimos a los cinco años, que fue en Cartagena. No creo que podamos ir muy lejos porque solo me escaparé un fin de semana", agregó.

Cabe resaltar que después de pasar unos días en Boston, donde asistieron a la graduación de la hija de Alfredo, Magaly y él volaron hacia Monterrey, donde se reunieron con Sheyla Rojas y Sir Winston. Las parejas fueron captadas disfrutando de unas merecidas vacaciones y asistieron juntos a un concierto.

Es así que, la pareja vive una etapa sólida y llena de complicidad, marcada por viajes y celebraciones especiales. Con una década de matrimonio por cumplir, Magaly Medina y Alfredo Zambrano apuestan por renovar sus votos y seguir fortaleciendo una relación que, según muestran, se mantiene firme, emotiva y llena de momentos inolvidables juntos.