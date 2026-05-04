¡Arrasa en taquilla! 'The Devil Wears Prada' 2 debuta con 233,5 millones en su primer fin de semana

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

The Devil Wears Prada 2 se convirtió en el gran fenómeno del momento al liderar la taquilla mundial en su primera semana de estreno. La esperada secuela no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó ampliamente al recaudar 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y más de 233,5 millones a nivel global.

'The Devil Wears Prada 2' arrasa en taquilla

El sólido debut de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway le permitió posicionarse como la película más vista del fin de semana, superando con claridad a Michael, que quedó en segundo lugar. Aunque el filme sobre el "Rey del Pop" mantuvo un buen ritmo en su segunda semana, no logró frenar el impulso de la historia ambientada en el mundo de la moda.

Gran parte del éxito de la cinta se explica por la fuerte respuesta del público femenino, que representó más del 70% de los asistentes en salas. Además, el boca a boca jugó un papel clave, con una mayoría de espectadores recomendando la película, lo que consolidó su impacto desde los primeros días en cartelera.

Asimismo, el regreso de personajes icónicos interpretados por Anne Hathaway y Meryl Streep despertó la nostalgia de los fans. La historia retoma el universo de la revista "Runway", adaptándolo a un contexto mediático actual, lo que ha generado opiniones divididas entre la crítica, pero gran interés del público.

Por otro lado, el contexto previo también impulsó su rendimiento. El aumento en la popularidad de la primera película en plataformas de streaming elevó la expectativa. Así, en el arranque de la temporada de verano de Hollywood, la secuela demuestra que aún tiene el poder de marcar tendencia y dominar la taquilla mundial.

¿De qué trata 'The Devil Wears Prada 2'?

The Devil Wears Prada 2 retoma la historia de Andy Sachs, quien vuelve al competitivo mundo editorial tras varios años alejada. En medio de la crisis de los medios tradicionales, regresa a la revista "Runway", donde se reencuentra con Miranda Priestly, enfrentando nuevas exigencias profesionales, presiones internas y cambios en la industria de la moda global.

Mientras intenta adaptarse a esta nueva etapa, Andy deberá decidir entre ambición y bienestar personal. La película explora segundas oportunidades, evolución profesional y relaciones complejas, cerrando con una reflexión sobre el verdadero significado del éxito, el equilibrio emocional y el precio que implica mantenerse vigente en un entorno tan exigente.