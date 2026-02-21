Petroperú designa a Gustavo Villa Mora como nuevo gerente general tras remover a Rita López

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Petroperú tiene nuevo cambio en su directorio. A través de un comunicado, se reveló que designaron al ingeniero Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general encargado de la empresa estatal a partir del 21 de febrero del 2026, reemplazando en el cargo a Rita Lorna López Saavedra.

Cambio en la gerencia general de Petroperú

En medio de la incertidumbre por saber quiénes conformarán el gabinete ministerial del presidente interino del Perú, José María Balcázar, y el proceso de reestructuración de Petroperú, a través de la nota de prensa N.° 008-2026, se reveló que la empresa estatal designó a Gustavo Adolfo Villa como su nuevo gerente general a partir del sábado 21 de febrero.

El nuevo encargado de la gerencia no es ajeno al puesto, pues ocupó ese lugar entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Esta designación se da luego de que el 19 de febrero se decidió remover de la Gerencia General de Petroperú a Rita López, quien lideraba, al interior de la empresa, un proceso de reestructuración patrimonial.

El nombramiento de Villa Mora se formalizó mediante el Acuerdo de Directorio N.° 017-2026-PP, tomado en una sesión extraordinaria este último viernes. Asimismo, la compañía expresó su confianza en el liderazgo del nuevo encargado de la gerencia para impulsar el programa de reactivación y desarrollo empresarial que vienen ejecutando.

Gustavo Adolfo Villa Mora es el nuevo gerente general encargado de Petroperú.

¿Quién es Gustavo Adolfo Villa Mora?

A través de su nota de prensa, Petroperú también precisó algunos detalles de la trayectoria profesional de Villa Mora. De acuerdo a lo indicado, el nuevo gerente general cuenta con cerca de 20 años de experiencia en el sector hidrocarburos, con trayectoria en las áreas de operaciones y ejecución de proyectos.

Es ingeniero petroquímico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con un MBA por Esan, con mención en Gestión en Energía. Además, realizó el Programa de Alta Especialización (PAE) en Finanzas en Esan y estudios en Gestión de Proyectos en la Universidad de Piura.

También precisó que el nuevo gerente general de Petroperú se ha desempeñado como gerente de Operaciones Talara y jefe del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT), entre otras responsabilidades, que le permitirán llevar a cabo sus funciones a cabalidad.

Designan nuevo gerente general de Petroperú.

