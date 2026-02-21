El 13 de marzo será FERIADO no laborable: Conoce AQUÍ el motivo y quiénes se verán beneficiados

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿En búsqueda de un día libre? Ten en cuenta que el 13 de marzo será "feriado no laborable" en una determinada región del país. Conoce en esta nota de Exitosa, cuál es el motivo y quiénes se verán beneficiados con la medida este 2026.

¿Por qué será 'feriado no laborable' el 13 de marzo?

Pese a que en marzo no hay feriados nacionales, sí habrá uno regional, de acuerdo a la Ley N.º 16904, que existe desde hace 58 años y que fue aprobada por el Congreso, y emitida el 7 de marzo de 1968, durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry. Pues bien, de acuerdo a la normativa, se dispone que cada segundo viernes de ese mes de cada año sea declarado "día feriado" pero solo aplicable para el departamento de Ica.

Asimismo, se especifica que la ley modificó el artículo 1 de la Ley N.º 15505, ley anterior aprobada el día feriado en Ica. Por ello se dio a conocer que, este 2026, ese segundo viernes cae 13 de marzo. ¿El motivo del feriado no laborable? Será la celebración del día central del 'Festival Internacional de la Vendimia Iqueña' (FIVI), una tradición que paraliza la ciudad para rendir homenaje a la uva y al pisco peruano.

Incluso, debido a esta medida, la Municipalidad de Ica, a través de sus redes sociales, hizo extensiva la cordial invitación a los turistas nacionales y extranjeros a reservar con tiempo su estadía en la ciudad para formar parte de las diversas actividades que desarrollarán en el marco del festival.

"El viernes 13 de marzo de 2026: feriado no laborable en departamento de Ica", se lee en la publicación realizada por el municipio.

Beneficiados con la Ley N.° 16904

Ten en cuenta que ese feriado no laborable solo es aplicable de manera obligatoria para el sector público de la región de Ica, desde el distrito de Marcona, provincia de Nasca, hasta el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha. Sin embargo, también se precisó que la medida puede ser dada para el sector privado de manera opcional conforme lo acordado entre el empleador y el trabajador.

Festival Internacional de la Vendimia Iqueña

El Festival Internacional de la Vendimia de Ica (FIVI) 2026 se celebrará del 6 al 16 de marzo de 2026, rindiendo homenaje a la tradición vitivinícola con la pisa de uva, concursos, ferias gastronómicas, conciertos y el gran corso, destacando el pisco y la cachina. Es la fiesta más importante de la región, atrayendo a miles de turistas al Campo Ferial y bodegas locales.

Este feriado no laborable que cae este 2026 el 13 de marzo brinda la oportunidad para disfrutar de algunos de los mejores vinos y piscos del mundo mientras se disfruta de la música y las celebraciones en la región iqueña. La medida permite a trabajadores del sector público descansar en esa fecha.