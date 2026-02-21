Hombre que dice ser 'therian rata' es atrapado por vecinos tras robar celular: Lo entregaron a la policía

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En Bogatá, Colombia, la tranquilidad de un localidad se vio interrumpida por un hecho insólito. Resulta que un hombre que se identifica como 'therian rata' intentó robar un celular a una joven en plena vía pública. Los vecinos decidieron intervenir y finalmente lo entregaron a la Policía.

Policía detiene a 'therian rata'

Según testigos, tras el intento de robo, varias personas persiguieron al sospechoso hasta un parque cercano, donde lograron acorralarlo mientras llegaban las autoridades.

COLOMBIA | Un sujeto que se identifica como "therian-rata" fue capturado en el barrio Costa Azul, localidad de Suba, en Bogotá, luego de que robara el celular a una joven. La comunidad se dio cuenta de lo ocurrido, lo persiguió y lo retuvo hasta entregarlo a la Policía, mientras... pic.twitter.com/esm3YHKZ5A — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) February 20, 2026

El hombre fue retenido por la comunidad y entregado a la Policía, mientras que su acompañante logró escapar al percatarse de la reacción ciudadana.

Al ser atrapado, el tipo dijo que se identifica como 'therian rata', o sea, que se siente conectado de alguna manera con un animal. La frase, más allá de que estaba robando, hizo que las redes explotaran con todo tipo de comentarios.

Algunos usuarios reaccionaron con humor: "Literalmente una rata", "Jajaja, como sería vivir en Suecia y perderse de estas cosas", mientras otros cuestionaron si se trataba de una excusa para evadir responsabilidades.

Finalmente, las autoridades llegaron al parque y se hicieron cargo de la situación. El hombre fue trasladado a una comisaría local para los procedimientos correspondientes por el presunto delito de hurto.

¿Qué son los 'therians'?

Si pensabas que ya lo habías visto todo en internet, los 'therians' llegan para sorprenderte. No es algo nuevo, pues desde los 90 ya había gente en foros que decía sentirse o identificarse con animales.

Pero este 2026, gracias a TikTok y otras redes, la cosa explotó. Jóvenes caminando en cuatro patas, usando máscaras de lobos, zorras o felinos, y hasta corriendo como si fueran parte del reino animal.

El término viene de 'therianthropy', que básicamente mezcla bestia y humano. Hoy, en las redes, se traduce en videos y encuentros donde estos chicos recrean movimientos animales con mucha seriedad.

Como era de esperarse, la polémica no falta. Algunos defienden que es solo una forma de expresión pacífica y creativa, mientras que otros se preguntan si está bien que estas prácticas invadan espacios públicos.

Lo cierto es que los 'therians' ya no son solo un fenómeno digital; cada vez se ven más en la calle, y su presencia sigue generando todo tipo de reacciones.

Así, la curiosa historia del 'therian rata' se cerró con su detención, luego de que vecinos actuaran rápido para impedir que el robo del celular continuara, generando todo tipo de comentarios en redes sociales.