Periodista pasa roche en vivo tras aparecer en estado de ebriedad: "No debí haber bebido"

Nadie imaginaba que una simple salida al aire terminaría convertida en uno de los episodios más comentados en redes, luego de que una periodista apareciera en plena transmisión en vivo en total estado de ebriedad y, tras la avalancha de críticas, se viera obligada a salir a pedir disculpas públicamente.

Periodista aparece en estado de ebriedad

El bochornoso episodio tuvo como protagonista a Danika Mason, reportera australiana que realizaba un enlace en directo desde la ciudad italiana de Livigno, una de las sedes vinculadas a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

🇦🇺🍷 INSOLITE | La journaliste australienne Danika Mason s'est excusée après une apparition en état d'ébriété en direct pendant les JO d'hiver. pic.twitter.com/sBJ3ItbKXf — Cerfia (@CerfiaFR) February 19, 2026

Mason se encontraba al aire para el programa Today, del canal Channel Nine, cuando comenzó a mostrar evidentes señales de desconcierto. Sus frases eran cortadas, hacía silencios prolongados y lanzaba comentarios que no guardaban relación con el tema que debía desarrollar.

Durante el despacho, incluso llegó a mencionar el precio del café en Estados Unidos y, de pronto, habló sobre iguanas, lo que dejó completamente descolocados tanto a los conductores en estudio como a los televidentes.

Aunque intentó retomar el informe refiriéndose a la situación de la esquiadora Lindsey Vonn, quien atraviesa complicaciones físicas tras una lesión, la dificultad para mantener la coherencia fue cada vez más evidente.

Buscan minimizar el incómodo episodio

Desde el set principal, el conductor Karl Stefanovic intervino para tratar de bajar la tensión del momento. Con un comentario ligero, buscó justificar lo ocurrido atribuyéndolo al frío extremo de la zona y a las condiciones del lugar.

Sin embargo, el intento de alivianar la situación no evitó que el clip empezara a circular rápidamente en redes sociales. En cuestión de horas, el video ya acumulaba miles de reproducciones y comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios expresaban su preocupación por la salud y el estado de la periodista, otros cuestionaban su profesionalismo por protagonizar un episodio así en una cobertura de alto nivel internacional.

"Fue uno de los momentos más incómodos de la jornada informativa", escribían varios usuarios, mientras el fragmento del despacho se compartía una y otra vez.

Periodista reconoce su error y se disculpa

Un día después del incidente, fue la propia Danika Mason quien decidió enfrentar la situación y romper su silencio. A través de un mensaje público, reconoció que había consumido alcohol antes de salir al aire.

"Estoy bien, probablemente solo un poco avergonzada. Evalué mal la situación y no debí haber bebido, especialmente con el frío, la altitud y sin haber comido", expresó.

Además, la periodista —quien también cubre la National Rugby League en su país— aseguró que asume completamente la responsabilidad por lo ocurrido y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras el episodio.

Sus compañeros y colegas destacaron su trayectoria en el periodismo deportivo y remarcaron que se trató de un error puntual dentro de una carrera consolidada.

Así, la transmisión de la periodista Danika Mason se volvió tendencia, mostrándola visiblemente en estado de ebriedad, lo que desató una avalancha de comentarios y culminó con una disculpa pública por el bochornoso momento.