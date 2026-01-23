Mundial 2026: la guía completa para el aficionado peruano

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El Mundial 2026 asoma en el horizonte y, sinceramente, resulta difícil no dejarse llevar por la emoción. Por primera vez este magno evento futbolístico se celebrará en tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá, lo que no deja de recordar a una gran fiesta familiar a la que todos quieren asistir. Para el aficionado peruano, esto se traduce en nuevas oportunidades para ver a la blanquirroja brillar, incluso si el camino nunca es fácil. Aquí reunimos información útil y alguna que otra pista para que empieces a soñar y a planear desde ya, aunque sea solo para vivir el Mundial entre amigos en casa o, con suerte, viajando al extranjero.

No es casualidad que muchos empiecen a analizar opciones para participar en el evento de diversas maneras. Por cierto, si aún no lo sabías, existen casas de apuestas con licencia que ofrecen plataformas seguras para quienes buscan experimentar el torneo de una manera aún más emocionante, incluso desde el sofá. Tener alternativas confiables es una ayuda extra para aquellos que quieren apostar con tranquilidad y dentro de la legalidad.

¿Dónde se jugará el Mundial 2026 y qué novedades trae?

Seamos claros: la edición de 2026 rompe el molde. Ya no hay espacio solo para una o dos sedes, porque la FIFA ha decidido repartirse el Mundial en tres países y, como resultado, se distribuirá en dieciséis ciudades, logrando que cada estadio respire su propio ambiente. Así, si alguna vez soñaste con ver partidos en Nueva York o Ciudad de México, ahora es tu oportunidad.

Los países anfitriones

En realidad, la mayor carga organizativa recaerá sobre Estados Unidos, pero Canadá y México tendrán la ocasión de aportar lo suyo en ciudades que prometen experiencias únicas. Toronto, Los Ángeles o Monterrey marcarán el ritmo cultural y deportivo; cada enclave traerá consigo costumbres, sabores y colores difíciles de olvidar. Por supuesto, la ventaja es que más gente podrá vivir el Mundial en vivo, moviéndose entre fronteras como si pasearas entre vecinos durante una fiesta de barrio.

País Anfitrión Continente Estados Unidos América del Norte México América del Norte Canadá América del Norte

Un nuevo formato con más equipos

El torneo dejará de lado el clásico número de selecciones, permitiendo que participen 48 equipos, lo que sin duda anima a países que normalmente quedan al margen. Si lo piensas, es como invitar a toda la vecindad a una parrillada; más equipos, más partidos, más historias que contar. Este nuevo formato, 12 grupos de 4, asegurará una fase clasificatoria mucho más larga y quizás hasta algún que otro resultado sorprendente e inesperado que mantendrá alerta incluso al hincha más escéptico.

Para los que desean ir más allá del simple ocio, existen plataformas para apuestas del Mundial de 2026 que anticipan cuotas y predicciones tan pronto como salen detalles oficiales. Todo un universo de opciones para quienes buscan añadir algo de intensidad adicional a cada encuentro.

¿Cuándo se celebrará el torneo?

Con respecto a las fechas, la tradición sugiere que el torneo se desarrollará entre junio y julio de 2026, a lo largo de un mes. Aunque la FIFA suele tomarse su tiempo en desplegar el calendario definitivo, puedes ir marcando esos meses en la agenda porque casi nunca fallan. No está de más mantenerse pendiente, ya que cualquier anuncio de la organización puede influir en tus planes de viaje o en tus estrategias para seguir los partidos.

Naturalmente, consultar los canales oficiales de la FIFA sigue siendo vital, sobre todo para obtener información confirmada acerca de los horarios, ubicación de partidos y boletos disponibles. Es fácil perderse en la avalancha de datos falsos, así que mejor guiarse por los comunicados oficiales.

¿Cómo planificar tu viaje desde Perú para vivir el Mundial?

Si quieres lanzarte a la aventura y soñar con ver el Mundial en vivo, más vale empezar a organizarse con buena antelación. No es tan sencillo como tomar un bus a la playa: aquí intervienen visas, boletos y muchas reservas. Pero también es cierto que quienes quieren de verdad vivir la fiesta mundialista terminan sortear todos los obstáculos, aunque toque hacer malabares con los presupuestos y la planificación.

Documentación y entradas

En primer lugar, hay que gestionar la documentación necesaria, ya sea para Estados Unidos, México o Canadá. Cada país tiene sus propios procesos, y dejarlo todo para el final puede complicarte la experiencia. Además, la FIFA controla la venta de entradas, su propia lotería, y conviene registrarse y estar atento para no quedarte fuera si tu selección clasifica o si surge un partido imperdible.

Logística del viaje

Billetes aéreos: Comprar los vuelos antes de que suban los precios puede ser la diferencia entre vivir el Mundial en la grada o desde la televisión

Comprar los vuelos antes de que suban los precios puede ser la diferencia entre vivir el Mundial en la grada o desde la televisión Alojamiento: Las ciudades anfitrionas se llenan a tal velocidad que olvidarse de la reserva sería como llegar tarde a una fiesta y encontrar la mesa vacía

Las ciudades anfitrionas se llenan a tal velocidad que olvidarse de la reserva sería como llegar tarde a una fiesta y encontrar la mesa vacía Desplazamientos internos: Estados Unidos, sobre todo, es grande, y moverse entre sedes requiere cierta destreza para coordinar vuelos y trenes

Estados Unidos, sobre todo, es grande, y moverse entre sedes requiere cierta destreza para coordinar vuelos y trenes Diferencia horaria: Asegúrate de no quedarte dormido cuando juega tu equipo, la emoción no espera

¿Qué opciones tiene la selección peruana de clasificar?

No es exagerado decir que el nuevo formato amplía el horizonte para la blanquirroja. Con 48 equipos en competencia, la Confederación Sudamericana contará con más cupos directos, y eso deja abierta la esperanza para Perú, pese a los obstáculos. Se percibe la atmósfera de ilusión; familias y amigos ya imaginan el regreso triunfal de su selección a la máxima cita del fútbol mundial.

¿Dónde podrás seguir los partidos desde Perú?

No todo el mundo va a poder viajar, eso está claro. Pero, por suerte, disfrutar el Mundial desde casa en Perú seguirá estando al alcance de todos. Aunque todavía falta conocer qué canales y servicios tendrán los derechos de transmisión, lo cierto es que plataformas como DirecTV, Latina TV y varias radios suelen asegurar la cobertura y el ambiente local. También la FIFA pondrá a disposición sus aplicaciones y canales digitales, una ayuda para quienes buscan no perderse ni un resumen ni un solo gol.

¿Qué canales suelen transmitir el Mundial en Perú?

Históricamente, DirecTV y Latina TV, junto con radios y medios online, llevan el evento a todos los rincones. Eso sí, no hay que perder de vista los anuncios oficiales, porque un cambio inesperado puede obligar a buscar nuevas alternativas. Mientras tanto, la ilusión de ver competir a la blanquirroja en un escenario global mantiene a todo el país expectante, listo para alentar y vivir la Copa del Mundo 2026 con intensidad renovada.