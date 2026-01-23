inDrive anticipa un auge de la movilidad en las Noches Blanquiazul y Crema 2026

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Las emblemáticas Noches Blanquiazul y Crema, a celebrarse de forma simultánea este 24 de enero, prometen una jornada de alta intensidad para la afición limeña y, con ello, un significativo incremento en la demanda de servicios de movilidad. Según un análisis de inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, se espera un aumento en los viajes hacia y desde el Estadio Matute y el Estadio Monumental, basándose en el comportamiento de los usuarios durante los eventos de 2025.

Los datos de inDrive revelaron un panorama claro: la Tarde Blanquiazul del 12 de enero de ese año, en Matute, generó un 42% más de demanda de viajes con origen o destino en el recinto, en comparación con un domingo regular. Por su parte, la Noche Crema del 24 de enero de 2025, en el Monumental, experimentó un 60% de aumento en la demanda de viajes respecto a un viernes regular.

"Estos eventos deportivos masivos son un claro reflejo de la pasión que mueve a nuestra capital y, a la vez, un motor para la movilidad urbana. Desde inDrive, anticipamos que las Noches Blanquiazul y Crema de este año seguirán esta tendencia, generando una alta concentración de viajes en zonas específicas", señaló Gonzalo Armas, líder de movilidad urbana para inDrive Perú.

Distritos con mayor demanda

El análisis geográfico de inDrive también identificó los principales distritos de origen de los viajes hacia cada estadio. Para el estadio de Alianza Lima, los viajes provinieron mayoritariamente de Callao, Lima, La Victoria, Jesús María y San Miguel. En el caso del estadio de Universitario, los distritos con mayor origen fueron La Molina, Santa Anita, Callao y Surco.

Picos de movilidad

En cuanto a los picos de demanda, la Noche Blanquiazul de 2025 concentró la mayor actividad entre las 12:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 18:00 y las 21:00 horas. Para la Noche Crema de ese mismo año, el pico de demanda se registró entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Para asegurar la eficiencia y disponibilidad de los servicios frente a esta demanda anticipada para el sábado 24 de enero de 2026, inDrive implementará medidas operativas estratégicas;

"Estamos generando incentivos geolocalizados y de fin de semana que ayudarán a generar mayores ingresos para nuestros conductores, activando así una mayor 'supply' para cubrir la demanda necesaria", añadió Armas.

Estas acciones buscan garantizar una experiencia de movilidad fluida y confiable para los miles de hinchas que se movilizarán para apoyar a sus equipos.