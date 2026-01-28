¿No te agrada tu nombre y deseas cambiarlo?: Conoce AQUÍ cuál es el procedimiento para realizarlo

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nacimiento de una persona implica, entre aspectos, que los padres de familia decidan qué nombre tendrá para poder inscribirlo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), aunque no siempre es una tarea fácil, por el contrario, puede darse el caso de que otras personas se entrometan en dicha elección.

Resulta que, hay personas que no están conformes por como se llaman debido a que pueden ser singulares, causar risa, son raros o extravagantes, por eso que muchas de ellas buscan la manera de cambiar su nombre y tener uno que vaya de acuerdo a su personalidad o simplemente porque le agrada. En la siguiente nota conoce cuál es el procedimiento para cambiarlo y lucir uno nuevo.

¿Cómo puedo cambiar mi nombre?

En primer lugar, debes saber que cambiar tu nombre por uno con el que te sientas a gusto, sí es posible mediante un trámite ante el Reniec. En tal sentigo, surge la interrogante ¿cómo puedo realizar eso?

Para concretar la nueva identificación que portarás en tu Documento Nacional de Identificación (DNI) y con el que tus seres más queridos te nombrarán tendrás que acudir a la sede del Poder Judicial a través de una sentencia.

En tal sentido, frente a un juzgado de primera instancia deberás presentar tu partida de nacimiento, DNI, antecedentes penales y pruebas del impacto del nombre, así como exámenes psicológicos y declaraciones de testigos.

Cabe señalar que, de acuerdo a la jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, Rocío Romero Zumaeta, el análisis de todos los documentos presentados puede tomar un tiempo de duración entre 3 y 4 meses.

Al ser elevado a la sala superior, se señala la cuestión controvertida y dentro de 10 días se determina la fecha para la vista de la causa con sentencia inmediata y notificación a las partes y en ese mismo día se emite la sentencia.

Se han incrementado el cambio de nombre por motivos de género

Sumado a la decisión de cambiarse de nombre por discriminación o disgusto, en los últimos tiempos ha aumentado los casos en los que se busca modificar los nombres por motivos de género.

"Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos", manifestó la jueza Romero Zumaeta.

Así que ya lo sabes, en el caso en que no te sientas a gusto con el nombre que tienes, cuentas con la posibilidad de modificarlo y definir uno que vaya acorde a tu personalidad, pero sobre todo con el que te estés contento.