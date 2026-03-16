Alumno de la UNI revela lo difícil que es aprobar cursos: Solo uno pasó examen entre 70 estudiantes

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es considerado por muchos jóvenes como uno de los mayores retos académicos del país. Así lo confirmó recientemente un estudiante de esta casa de estudios, quien reveló en un video viral lo complicado que puede resultar aprobar algunos cursos. Su testimonio llamó la atención al contar que, en un examen parcial, solo un alumno logró aprobar entre más de 70 estudiantes.

¿Cuál es el curso más difícil en la UNI?

La revelación se dio a conocer a través de un video difundido en la red social TikTok por el usuario @luisnunez_8. En el clip, el creador de contenido conversa con un estudiante mientras recorren las instalaciones del campus ubicado en el distrito del Rímac. Durante la entrevista, el joven universitario explicó cuáles han sido los cursos más difíciles de su carrera.

Al ser consultado sobre la asignatura más complicada que ha llevado hasta el momento, el estudiante no dudó en responder: "Yo diría que es Geometría Descriptiva. No es sencillo". Luego detalló que el curso exige comprender temas cada vez más complejos. "Empiezas a ver cosas como focos, planos, rectas y otros conceptos que requieren mucha práctica", explicó.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue la cifra que reveló cuando le preguntaron cuántos alumnos lograron aprobar el examen parcial. "Con solo decirte que en el parcial solo uno aprobó de más de 70 alumnos. Ni siquiera con una nota alta, sino con 10", señaló el estudiante, evidenciando el nivel de exigencia que enfrentan quienes estudian ingeniería en esta institución.

Tras difundirse el video, numerosos usuarios reaccionaron en la plataforma compartiendo sus propias experiencias con cursos complejos en carreras de ingeniería. Algunos comentaron que este tipo de evaluaciones es habitual en facultades exigentes.

"En la FIM, geometría descriptiva, era yuca de yuca, te obligaba a pensar en 3D, construir mentalmente, sólidos, trayectorias, con planos auxiliares, todos sin orden", "Yo llevé geometría descriptiva y jale 5 veces pero después lo aprobé y es más aún recuerdo", "El parcial de Geo es el examen más difícil de lo que llevo de carrera", fueron algunos de los comentarios que más llamaron la atención.

De esta manera, el testimonio del estudiante puso en evidencia el alto nivel de exigencia académica que caracteriza a la Universidad Nacional de Ingeniería. La revelación generó debate en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron en que las carreras de ingeniería demandan disciplina, práctica constante y gran esfuerzo para superar evaluaciones tan complejas.