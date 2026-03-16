Paul Michael es acusado de no pasar dinero para su hija pese al inicio de clases: "No es mi responsabilidad"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Paul Michael se encuentra en el centro de la polémica luego de que su expareja, Sofía Delgado, lo acusara públicamente de no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia la hija que tienen en común. La denuncia se difundió a través de redes sociales y generó gran repercusión, sobre todo porque ocurre en medio de la exposición mediática que rodea actualmente al artista.

Paul Michael acusado de no pasarle dinero a su hija

Según explicó Delgado, el novio de Pamela López no estaría colaborando con varios gastos importantes de la menor. Entre los puntos que mencionó se encuentran la compra de útiles escolares, regalos y otros desembolsos relacionados con la crianza diaria. La joven sostuvo que ha tenido que asumir la mayor parte de los costos y que la contribución económica del cantante sería limitada.

En ese contexto, la madre de la niña también mostró conversaciones privadas que, según indicó, evidenciarían la falta de apoyo económico. En esos intercambios se aprecia que el artista evita comprometerse con algunos pagos y señala que prefiere actuar siguiendo recomendaciones legales para evitar futuros problemas. Esta postura habría generado mayor tensión entre ambos.

"Esta es la porq****a que se golpea el pecho por varios canales diciendo que cumple con su hija, mientras la realidad es otra. Esta es la porquería que no ha comprado juguetes, ni ropa, ni nada; ni un solo cumpleaños ha estado presente y este año no será la excepción", expuso Delgado tras asegurar que solo recibe 500 soles por parte de Michael.

Otro de los aspectos que causó indignación fue el reclamo de Delgado sobre el cuidado que el cantante brinda a la menor cuando está con él. La joven aseguró que en algunas ocasiones la niña habría sido devuelta sin la ropa adecuada, situación que, según relató, habría provocado molestias y problemas de salud.

Paul Michael es acusado de no pasarle dinero a su hija

La polémica continúa generando comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han reaccionado a las acusaciones y al material difundido por la madre de la menor.

De esta manera, las declaraciones de Sofía Delgado han colocado a Paul Michael en medio de una fuerte controversia pública. La denuncia por la presunta falta de apoyo económico y cuidado hacia su hija ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde el tema continúa siendo comentado mientras el cantante permanece bajo la mirada juzgante del público.