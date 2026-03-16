Precio del DÓLAR HOY, 16 de marzo: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio al inicio de esta nueva semana?

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio de semana trae calma al mercado cambiario peruano, tras una última semana de movimientos que pusieron a más de uno a revisar el precio del dólar varias veces al día. Empresas, comerciantes y familias siguen atentos, pues cada cambio impacta directamente en sus bolsillos y decisiones financieras.

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 16 de marzo?

Hoy lunes 16 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza a 3.446 soles para la compra y 3.453 soles para la venta . Esta ligera baja genera un respiro para quienes deben adquirir divisas, aunque no significa que el mercado haya encontrado estabilidad.

Precio del dólar hoy, 16 de marzo

La semana pasada, el punto más alto se registró el martes 3 de marzo, con un precio de compra de 3.482 soles y de venta de 3.493 soles. Desde entonces, el dólar ha ido subiendo y bajando, reflejando la interacción de factores locales e internacionales, como reportes económicos de Estados Unidos y decisiones de política monetaria, que siguen moviendo a los inversionistas.

Especialistas señalan que estas pequeñas variaciones son parte del ajuste diario del mercado, donde la oferta y la demanda de divisas marcan el ritmo. Para el público, significa estar atentos a cada centavo, ya que desde compras en el exterior hasta pagos cotidianos pueden verse afectados por cambios en el tipo de cambio.

La semana arranca con un dólar ligeramente a la baja, pero lejos de un patrón estable. Mientras los precios suben y bajan, consumidores y empresas continúan monitoreando el mercado, buscando tomar decisiones inteligentes. La volatilidad sigue presente y recuerda que cada sol cuenta cuando se trata de planificar gastos o transacciones en dólares.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Entre las principales fuentes oficiales donde puedes verificar el tipo de cambio están la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Banco de la Nación (BN). Consultarlas garantiza cifras precisas y actualizadas.